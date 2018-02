Zabijačka na talíři – ano nebo ne?

Předjaří a období zabijaček někoho láká, jiného nechává v klidu. A jsou ty prasečinky aspoň trochu zdravé pro běžce? Jak se na zabijačkové hody dívají sami běžci a také výživová poradkyně, jsem pro vás zjistila v malé anketě. Jasným favoritem byla tlačenka z libového masa a huspeniny – jak jinak než především na klouby, těsně sledovaná „bílou polévkou“ či vývarem, který lze naporcovat do pytlíků, zamrazit a mít tak po celý rok základ na kvalitní a poctivou polévku, do níž už stačí jen nakrájet kořenovou zeleninu a v závěru přisypat nudličky s trochou zeleného.

Pravá vesnická zabijačka je sezónní a tradiční záležitostí, kde se sejde celá rodina a přátelé z okolí. Kromě prací spojených se zpracováním a porcováním čuníka je to taková menší společenská událost, kdy dospělí poklábosí a děti si pohrají, přičemž mnozí se někdy nesejdou pospolu ani o Vánocích. Když se vyvarujete přílišné konzumace alkoholu a příliš se nenacpete (s patřičnými následky), nemusí to být ani tak nezdravé a váš výkon to nezpomalí. Proti zabijačce nic nenamítá ani výživová poradkyně a běžkyně Blanka Buřilová: „Zabijačka? Proč ne? Samozřejmě to nebude dobrý nápad těsně před závodem nebo těžším tréninkem. Nicméně obsah tuků i případná biokvalita závisí na typu prasete. Někteří čuníci jsou i méně sádelnatí a vepř také obsahuje kvalitní bílkoviny."

Nejlahodnější i nejlibovější částí jsou méně tučná masa – panenka a kýta. Ideální úpravou je vaření či dušení, v létě pak grilování. Smažení se pokud možno vyhněte. Kýta se dá samozřejmě upravit i sušením a takový pršut je pak lahodnou záležitostí. Někdo dá přednost prorostlejším masům, například krkovici, s tím, že to není tak suché. Nejen v tomto případě je však takový pokrm doplnit vhodnou přílohou, jíž zdaleka nemusí být obligátní chléb. „Zkuste kysané zelí, vařené brambory, kroupy či pohanku, z pečiva spíše celozrnné, podobně jako hnědou rýži", radí Blanka.

Vnitřnosti jako játra či ledvinky obsahují železo důležité pro červené krvinky. Když tedy nejíte vnitřnosti každý týden, nezaškodí, ba naopak. Totéž lze říci o dalších krvavých pochoutkách, jako jsou jelita a tradiční polévka „prdelačka". Tlačenka z libového masa, tolik oblíbená u většiny dotazovaných běžců a běžkyň, je vskutku dobrá na klouby a vazy.

A co takhle sádlo?

K tradičním živočišným tukům jako máslo a sádlo pro nejrůznější kuchyňské úpravy se vrací i mnozí odborníci. Zejména pro případné smažení má vysoký bod zakouření a nepřepálí se. Pořádný krajíc chleba se sádlem býval vydatnou svačinou pro lidi pracující na polích. Ti také jeho energii v něm obsaženou bez problémů spálili, což se o dnešních lidech říci nedá. Pokud si tedy sádlo na chléb namažete, tak raději v tenké vrstvě a nezapomeňte posypat jarní cibulkou nebo plátky česneku.

Kde se dělá zabijačka, hodí se mít i pořádný a prostorný mrazák. Jen tak nehrozí, že byste se přecpali, nebo pak jedli po celý následující týden jen prdelačku a jitrnice. Zamrazit lze prakticky vše od masa po kosti na polévku. Čas od času do mrazáku jen hrábnete a uspokojíte své chuťové pohárky, aniž byste na sebe nabalili nechtěné špíčky. Kdo má udírnu, může si po čase připravit i vlastní klobásy, bez éček a chemie. A protože na zabijačkách nechybí alkohol, obložené mísy a koláče, dejte si pozor, abyste nepřebrali v tomto směru.

Co říci závěrem?

Přikláníme se k dobré radě výživové poradkyně Blanky: „V omezeném množství, dobré kvalitě a při vhodném zpracování a s vhodně kombinovanými přílohami si můžete i zabijačku dovolit tak, abyste dosáhli optimálního poměru živin a nechyběly vám bílkoviny a komplexní sacharidy".