Holky jsou v dosahu i pro takovou bábu, uklidňovalo Špotákovou

Ve čtyřiceti letech nechce riskovat větší zranění, i proto se kvůli bolesti v lýtku omluvila ze Zlaté tretry i Memoriálu Josefa Odložila. Ale mítink Kladno hází dvojnásobné olympijské vítězce krásně zapadal do programu na rozzávodění před sobotní Diamantovou ligou v Paříži.

Nakonec oproti plánu absolvovala všech šest pokusů, výš než na sedmé místo se v nabité konkurenci nedostala. „Metrově nic moc, ale vypadá to hůr, než jaké to je,“ tvrdila. „Při rozcvičování jsem tohle házela lehce každým hodem, ale pak jsme čekaly dvacet minut, než začne závod a úplně to ze mě spadlo,“ posteskla si nad posunutým programem mítinku.