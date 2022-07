Smíšenou štafetu na MS vyhrála Dominikánská republika,USA s Felixovou mají bronz

GLOSA: Vůdce je zpátky. Prošel si peklem, ale zastavit se nemíní

„Kdybych tady byl, přišel bych do kabiny a létaly by hromy blesky. Nemohli jsme už sice být mistry, ale derby musíte odehrát na dvě stě procent,“ netajil první muž fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík během čtvrteční slávy v Edenu, jak moc jím zacloumal výkon mužstva v posledním dějství jarní ligové nadstavby v konfrontaci s rivalem z Letné. Před dvěma měsíci, kdy podstupoval náročnou a vyčerpávající onkologickou léčbu a podstatné pro něho byly jiné životní priority než obhajoba titulu, stejně jako teď, kdy po čtyřech měsících znovu přebíral klubové kompetence. Přitom stále jako onkologický pacient, jímž bude nejspíš do konce života, jak sám připomněl.