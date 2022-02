Velebovi v Ostravě chyběly setiny, Jiranová znovu posunula vlastní rekord

Stejně dlouhou trať, ale s překážkami ovládla Helena Jiranová, které se povedlo podruhé v krátké době vylepšit vlastní maximum v hale. V Jablonci si výkonem 8,07 vteřiny zajistila místenku do Bělehradu, v Ostravě sprinterka USK Praha svůj nejlepší halový čas ještě o čtyři setiny vylepšila. „Jsem nadšená. Věděla jsem, že když se mi povede zaběhnout osobní rekord, že bych mohla vyhrát. Povedlo se oboje," radovala se 26letá sprinterka.

Čtvrtá skončila v osobním halovém rekordu 4,51 metru tyčkařka Amálie Švábíková. „Super závod, jsem moc ráda, že se mi povedl. Po čtyřech letech jsme si zlepšila osobák a vyrovnala se tomu výkonu z venku, protože v hale se mi moc nedařilo závodit a posouvat rekordy," řekla česká tyčkařka.

Stejnou příčku vybojoval také koulař Tomáš Staněk, ten s výkonem 20,11 a čtvrtým místem spokojený nebyl. „Rozcvička nebyla špatná, ale pak... asi jsem tam zapichoval levou nohu do břevna a veškerou rotaci koule jsem zabil do země. Úplně jsme se tam zlomil. Bylo to úplně hrozné. Od té doby, co mě začal trápit ten loket, tak mě to ovlivnilo úplně celého," popisoval Staněk.

Mezuliáníková si doběhla pro třetí místo

Z očekáváného českého souboje v závodě na 1500 metrů žen vyšla vítězně celkově čtvrtá Diana Mezuliáníková, která prohrála jen s třetí Irkou Healyovou a Britkami Traceyovou a vítěznou Walcottovou-Nolanovou. „Britky byly velmi dobré, ale byly dnes k poražení," Trochu jsem si to pokazila taktickou chybou. Byla jsme zbytečně vzadu, když se začalo rozhodovat o umístěních. Jsme na sebe trochu naštvaná," popsala Mezuliáníková.

Olympijská finalistka Kristiina Mäki skončila sedmá. „Jsem spokojená v rámci možností, dvě stě metrů do konce to vypadalo lépe, ale hrozně jsme na poslední stovce vytuhla. Docela mě mrzí, kdo všechno mě tam předběhl, ale je od čeho se odpíchnout. Snad to příští závod bude lepší," svěřila se Mäki.

Ostrava viděla jeden i jeden výkon roku v podání Polky Anny Kielbasinské na 400 metrů, která vyhrála časem 51,10 vteřin. „Věděla jsem, že Lieke (Klaverová) bude v prvním kole rychlá, takže moje taktika byla dostat se za ní. Byla jsem si docela jistá, že v posledním kole budu rychlejší," prozradila taktiku polská běžkyně.

Holuša se rozloučil. Je z něj trenér

Se závodní kariérou se v Ostravě už jen v pantoflích rozloučil odchovanec opavské atletiky Jakub Holuša. V atletické hale už plnil roli trenéra. „Vzpomínek mám spoustu. Nejvíce mi v srdci zůstane halové mistrovství Evropy v Praze, které jsem vyhrál. Bylo to doma před neskutečnou atmosférou. Podařilo se mi tam neskutečně vypilovat formu a završili jsme to medailí a rekordem. To už mi nikdo nevezme," vzpomínal na šampionát z roku 2015 Holuša.

„Halová kariéra byla krásná a dařilo se mi v ní. Už to ale dál nešlo. Přišli za mnou kluci, zda bych jim nepomohl, a protože dovedu dělat naplno jen jednu věc, rozhodl jsem se s běháním skončit. I kvůli zdravotními stavu. Teď bych rád předával své letité zkušenosti z vrcholové atletiky mladým závodníkům," naznačil Holuša.