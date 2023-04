Basketbalisté Ostravy si zajistili čtvrtfinále play off, Opava musí do předkola

Basketbalisté Ostravy si díky výhře 87:83 po obratu v Kolíně v závěrečném 14. kole ligové nadstavby zajistili šesté místo a tedy i přímý postup do čtvrtfinále play off. Do předkola musí úřadující dvojnásobný vicemistr Opava, jemuž nebylo nic platné vítězství 93:76 nad Děčínem.

Foto: bkopava.cz Basketbalisté Opavy. Ilustrační foto

Ostrava většinu klíčového duelu v Kolíně prohrávala. Ještě v polovině třetí čtvrtiny ztrácela 14 bodů (47:61), do pauzy ale stáhla odstup na pět bodů a rychlým nástupem do poslední části skóre otočila. Za vítězstvím NH táhl 23 body, 11 doskoky a 6 asistencemi Malik Morgan. Soupeřem Ostravy ve čtvrtfinále bude Děčín, na jehož třetí příčce už nemohla nic změnit ani dnešní porážka v Opavě. Stejně tak bylo před posledním kolem jasné, že z prvního místa půjde do play off mistrovský Nymburk a z druhého Brno. Nymburk zakončil nadstavbu druhou porážkou s Pardubicemi v sezoně, na východě Čech prohrál 91:105. V dresu se vítězů se o střelecký výkon kola postaral 28 body Demarco Dickerson. Pardubice si výhrou pojistily čtvrtou příčku a ve čtvrtfinále se střetnou s Ústím nad Labem, které prohrálo 79:81 na hřišti druhého Brna. Opava neměla postup do čtvrtfinále ve svých rukou. O její vítězství nad Děčínem se postarali 23 body Radovan Kouřil a 11 body 10 doskoky Jakub Mokráň, nicméně vzhledem k horší bilanci s regionálním rivalem Ostravou skončili svěřenci trenéra Petra Czudka sedmí. V předkole se Opava střetne s pražskou Slavií. Osmý Kolín narazí na nejlepší tým skupiny A2 USK Praha, jenž zakončil dlouhodobou část patnáctým vítězstvím za sebou, 104:91 nad Olomouckem. Basketbalová Kooperativa liga mužů - nadstavba: Skupina A1 - 14. kolo: Brno - Ústí nad Labem 81:79 (25:17, 44:35, 64:53) Nejvíce bodů: Chatman 22, Bálint a Puršl po 16 - Hicks 23, Martin a Svejcar po 17. Kolín - Ostrava 83:87 (26:23, 48:37, 66:61) Nejvíce bodů: Číž 16, Petráš 15, Slavinskas 15 - Morgan 23, Mathon 16, Michal Svoboda 15. Opava - Děčín 93:76 (27:23, 46:46, 67:58) Nejvíce bodů: Kouřil 23, Švandrlík 14, Mokráň a Šiřina po 11 - Matěj Svoboda 22, Nichols a Pomikálek po 16. Pardubice - Nymburk 105:91 (27:22, 60:47, 87:71) Nejvíce bodů: Dickerson 28, Pekárek a Vyoral po 12 - Boeheim 17, Gilyard a Lockett po 13. Konečná tabulka: 1. Nymburk 36 25 11 3173:2858 69,4 2. Brno 36 25 11 3128:2918 69,4 3. Děčín 36 23 13 2964:2912 63,9 4. Pardubice 36 21 15 2939:2744 58,3 5. Ústí nad Labem 36 20 16 3132:3074 55,6 6. Ostrava 36 17 19 2973:3091 47,2 7. Opava 36 17 19 3028:2986 47,2 8. Kolín 36 16 20 2985:3031 44,4 Skupina A2 - 12. kolo: USK Praha - Olomoucko 104:91 (17:24, 46:49, 77:65) Nejvíce bodů: Böhm 24, Okauru 17, Švec 14 - Pipkins 33, Feštr 20, Friday 14. Hradec Králové - Slavia Praha 85:96 (19:23, 33:46, 63:72) Nejvíce bodů: Cavallero 22, Škranc 14, Solevič a Šturanovič po 12 - Rožánek 19, Kheil 15, Páleník 14. Konečná tabulka: 1. USK Praha 34 22 12 2867:2654 64,7 2. Slavia Praha 34 13 21 2688:2856 38,2 3. Olomoucko 34 8 26 2755:3020 23,5 4. Hradec Králové 34 5 29 2498:2986 14,7

