Pivot Porzingis jde v NBA z Washingtonu do Bostonu, Smarta získal Memphis

Porzingisův odchod z Washingtonu znamená další krok v přestavbě kádru Wizards, který už opustil Bradley Beal, jenž odešel do Phoenixu. Kyle Kuzma odmítl uplatnit opci. Poté, co Washington podruhé za sebou nepostoupil do play off, nový prezident klubu Michael Winger pracuje na zásadních změnách v mužstvu.