Příběh prvního Čecha na Tour de France: Emigrace, premiéra na Staré dámě a konec

Brněnský rodák se prosadil do juniorské reprezentace, a dokonce vyhrál etapu na Závodu míru mládeže. Mezi elitou se v tomto prestižním klání však nakonec neukázal. Třeba i kvůli tomu, že měl v roce 1984 odcestovat na olympijské hry do Los Angeles. Jenže bojkot východního bloku ho o akci světového formátu připravil.

A ještě víc posílil jeho myšlenky na emigraci z Československa, o níž uvažoval už od juniorských let. „Jako mladé kluky nás samozřejmě zajímaly víc holky než politika... Při častých závodech na Západě si ale nešlo nevšimnout, že ‚jejich' sportovci mají otevřenou cestu k profesionálům, zatímco nás po aktivní kariéře čekal pouze návrat do socialistické reality," vzpomínal Palov.

Na kole poté přejeli do Německa, kde jim strýc pomohl vyřídit dočasné povolení k pobytu. A pak se během tří měsíců dočkal vysněné Austrálie. Znovu mu však smolně unikla účast na olympiádě. V Soulu už chtěl startovat jako australský občan. „Občanství jsem ale mohl dostat až po dvou letech rezidence, což směrem k olympiádě nevycházelo o pár týdnů a úřednici odmítli udělit jakoukoliv výjimku, přestože se do věci vložil i federální ministr sportu," líčil Palov.

„Po startu v západním Německu se jelo takové tempo, že pozdější vítěz Stephen Roche poznamenal, že jestli takhle budeme pokračovat, tak do Paříže dojedou všichni v rakvích. Navíc to byla jedna z nejdelších Tour v historii (4231 km) a člověk se skoro až bál pomyslet na to, že do cíle skutečně přijede," popisuje. Nejtěžší závod ale zvládl a do cíle dojel na 103. místě.