MČR v Counter-Strike v pražské O2 areně? Byl by to krásný milník. Finále ale patří do Brna, říká pořadatel

Proč je v Česku Counter-Strike nejpopulárnějším esportovým titulem? „Částečně to vychází z historie. CSko tu vždycky bylo dominantní titul co se týče fps her (first person shooter - střílečka z pohledu vlastní osoby pozn. red.),“ odkrývá Kristián jeden z hlavních důvodů.

Brněnský pořadatel nabízí ale i další důvod. „Na Counter-Strike se může dívat každý bez ohledu na to, jak moc hře rozumí. Pravidla jsou jednoduchá, ale zároveň ti, kteří si chtějí najít něco hlubšího a komplexnějšího, tak můžou,“ dodává manažer společnosti PLAYzone.

I v případě nejpopulárnějšího českého esportového titulu je z jeho pohledu ale stále co zlepšovat. Counter-Strike má sice obrovskou základnu hráčů (až 800 000 denně), ne každý ale sleduje turnaje profíků. „Malí fotbalisti většinou mají nějaký svůj oblíbený tým a sledují jeho zápasy. Tohle v esportu nutně není. Když se podaří hráče konvertovat na diváky, tak má esport obrovský potenciál růstu,“ říká pořadatel MČR.

„Poslední dobou se začínáme víc soustředit na to, abychom měli nějaký přesah do mainstreamu. I naše kampaně už nejsou až tak cílené, ale je to hodně otevřenější a snažíme se přiblížit tu hru více veřejnosti,“ naznačuje Kristián, že český Counter-Strike už není jen záležitostí nadšenců videoher.

V loňském roce na turnaji, který se každoročně koná na Brněnském výstavišti, tak vystoupily velké hvězdy českého hudebního průmyslu. „Jádrem je sport, který má nějaká pravidla, ale ve výsledku chceme bavit lidi a dělat show,“ vysvětluje Kristián.

Naťuklo se i téma přesunu největšího domácího turnaje do největší české haly - pražské O2 areny. „Pro český esport by to byl krásný milník. Finále MČR ale historicky patří do Brna, takže nová multifunkční hala v Brně by byla také hodně hezká,“ uzavírá Kristián.