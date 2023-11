ANALÝZA: Nejhorší týmy v polovině ligy. Na čem mohou stavět a co je sráží?

Jen si na začátek připomeňme herní systém. Prvních šest týmů po 30. kole jde do skupiny o titul, další čtyři do skupiny o umístění a poslední šestka do skupiny o záchranu. V poslední šestce hraje následně každý s každým, poslední celek sestupuje a týmy na 14. a 15. místě čeká baráž. A zatímco po základní části 11. mančaft bude hrát o záchranu, desátého čeká skupina o umístění, ze které může vést cesta až do předkola Konferenční ligy.