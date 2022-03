CSAPLÁRŮV GLOSÁŘ: Kouč pálí do kapitána Sparty. Vezmi si příště na hřiště mikrofon a dělej show!

„Dovolte mi, abych v úvodu vzkázal Ukrajincům, že jim držím palce. Mají můj obrovský obdiv, úctu a respekt. Jak se brání nikoli Rusům, ale Putinovi. Chtěl bych poděkovat českým lidem. Pomoc Ukrajině je otázka vytrvalosti, přeju si, aby nám vydržela dlouho. Rád bych při této příležitosti zmínil citát oscarového herce Roberta de Nira. V uplynulém týdnu se ho ptali v Anglii, o co se vlastně v této válce jedná. Odpověděl, že se nebojuje o demokracii, ani o svobodu. Že tady jde o souboj dobra se zlem.

Přejdu nyní k fotbalu. A sice k nedělnímu derby. Půjdu na dřeň, jako obvykle. Nejen v souvislosti se zápasem pražských S mě napadá spousta otázek. Drtivá většina ke Spartě. Když totiž vidím celé sparťanské panoptikum, ptám se majitele klubu: To je žert, sranda? Tohle jste schopní prezentovat, nabídnout divákovi? Vážně tohle stojí stamiliony korun ročně? Vždyť s fotbalem to nemá nic společného. To, kolik máte bodů, je zázrak.

Trenér František Straka hodnotil derby pražských S i další události ligového kola

O letenském managementu jsem toho napsal už mnoho. Chtěl bych mu nyní položit dotaz: Nepřemýšlíte, že byste rezignovali? Nepřemýšlíte o tom, že by to byla vaše největší pomoc Spartě? Rozvázali byste tím ruce majiteli, aby mohl sestavit nový management na základě podmínek, podle kterých jmenuje management do svých firem.

Když už jsem u otázek, budu v nich pokračovat. Například na mladého Ladislava Krejčího. Bez urážky, viděl ses někdy v televizi? Když vidím, co na hřišti předvádíš, vezmi si tam příště mikrofon a dělej show. Víš, že se vůbec nemůžeš koncentrovat na výkon? Že jsi věčně uražený, ublížený, z role kapitána svým chováním strháváš polovinu mužstva? Víš o tom, že kdybys působil v renomované soutěži, tak budeš nadšený, že se dostaneš na tribunu? Protože tvoje životnost, když nastoupíš v základní sestavě, a budeš se chovat, jak se chováš, bude v průměru patnáct minut, než tě sudí vyloučí nebo trenér vystřídá.

Můžu ti garantovat, že kdyby ses takhle choval v kabině Liberce při mém prvním angažmá ve Slovanu, zkušení borci Jirka Štajner nebo Bogas Pilný by tě doslova a do písmene propleskli, aby ses probral. Z tvého chováni je vidět, že to, co ti říká trenér Pavel Vrba, nestačí. Kdybys stál o profesionální analýzu, jak a co hraješ, jsem ti k dispozici.

Mluví se a píše hodně také o Adamu Hložkovi, kam všude by měl přestoupit. V neděli v Edenu na hřišti prostě nebyl. Vůbec o kádru Sparty jsem toho napsal a namluvil také už mnoho. Jen zopakuju, že polovina hráčů v něm nemá co dělat. Oni fotbal hrát umí. Jenže cíle klubu jsou na ně natolik vysoké, že nejsou schopni tlak ustát.

Dovolím si malou, odbornou vsuvku. Existují tři typy hráčů. Ti první velký tlak a očekávání nezvládají, zvadnou. Druzí hrají stejně pod tlakem i bez něj. A potom je třetí kategorie hráčů, kteří ze sebe pod tlakem vymáčknou to nejlepší. Právě tohle jsou fotbalisté pro Spartu, pro velké týmy...

Na závěrem se krátce vyjádřím o úrovni derby. V neděli jsem si pustil zároveň na druhé obrazovce derby manchesterské derby mezi City a United. Potom šlágr italské ligy Neapol s AC Milán, nakonec utkání elitních španělských týmů Betisu Sevilla s Atlétikem Madrid.

Nepřihlížím k tomu, co v těchto soutěžích hráči umí, k jejich obrovské kvalitě. Dívám se na projev, na snahu, jakým způsobem chtějí tato top mužstva hrát. Srovnání s tím, co jsem viděl v Edenu není vůbec příznivé. Jako když na počítači hrajete sci-fi střílečku, najednou vám do ní někdo pustí řežbu husitů se sekerami a sudlicemi..."