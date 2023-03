Disciplinárka potrestala Olayinku. Opora sešívaných přijde o derby

Slavia se ještě pokusí rozdmýchat naději, že by byl sedmadvacetiletý Olayinka na derby proti Spartě k dispozici. Vršovický klub se po uplynutí poloviny trestu může odvolat a požádat o prominutí zbývající části. Na twitteru vršovický klub oznámil, že tak udělá. Podle praxe z minulosti však není pravděpodobné, že by disciplinární komise druhou část trestu prominula.

„Nepromlouval jsem mu do duše. Myslím, že v této chvíli by to nemělo efekt. Peter je zdrcen, je mu do breku. Potenciálně může být označen za viníka ztráty, červená karta nabourala jeho přání odejít ze Slavie jako hrdina s double," prohlásil ve středu předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.