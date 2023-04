Kdo, o co a s kým hraje v posledním kole. Závěr základní části fotbalové ligy přehledně

1. SK Slavia Praha (65 bodů)

Slavia bude hájit první místo doma proti Hradci Králové. S ním sice na úvod ročníku prohrála, sešívaní jsou však v Edenu suverénní, ve 14 předchozích duelech neztratili ani bod. Pokud zvítězí, triumf v základní části bude jejich.

O vítězi základní části rozhodne až poslední zápas 🤯 👉 https://t.co/D2muAu7634 pic.twitter.com/hIddJHniOk — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) April 27, 2023

2. AC Sparta Praha (65 bodů)

Na absolutní čelo tabulky pomýšlí také Sparta, která ale potřebuje v Liberci uhrát více bodů než její rival s Hradcem. Vzájemné zápasy mají totiž lepší slávisti (4:0 a 3:3). První místo je důležité z hlediska vzájemného střetnutí v nadstavbě, vítěz základní části bude hrát doma.

3. FC Viktoria Plzeň (56 bodů)

Západočeši skončí jistojistě třetí, na vedoucí duo mají ztrátu devět bodů a na čtvrté Bohemians naopak náskok jedenácti. Trenér Michal Bílek už připustil, že boj o titul je s největší pravděpodobností ztracený, tři body doma s Teplicemi by se ale určitě hodily.

4. Bohemians Praha 1905 (45 bodů)

Boj o čtvrtou příčku a tedy místenku do evropských pohárů se zřejmě naplno rozjede až v nadstavbě, Klokani by si však rádi vytvořili určitý polštář. Čtvrtou pozici si mohou pojistit doma proti Jablonci.

5. 1. FC Slovácko (43 bodů)

Celek z Uherského Hradiště také hraje primárně o co nejlepší výchozí pozici, jít do nadstavby s pětibodovou ztrátou na Bohemians by rozhodně nebylo ideální. Svěřence kouče Martina Svědíka čeká domácí klání s Brnem.

6. SK Sigma Olomouc (41 bodů)

Hanáci mají účast v elitní šestce vlastně také jistou. Liberec je sice může bodově dorovnat, jenže po dvou vzájemných remízách (1:1 a 2:2) bude případně rozhodovat skóre. Olomouc má aktuálně 44:36 a Slovan 38:40. Sami vidíte, že Sigma by musela doma padnout s Baníkem a Liberec na své půdě zdemolovat Spartu. Třeba o osm branek, podle výsledku druhého klání.

7. FC Slovan Liberec (38 bodů)

Jak už bylo uvedeno výše, účast mezi nejlepší šesticí je téměř vyloučena. Liberec tak hraje o to, aby jako lépe postavený celek hrál ve skupině o umístění druhé střetnutí dvojzápasu doma. Tým, který tuto skupinu hranou na systémem semifinále a finále, vždy na dvě utkání, ovládne, získá finanční prémii 1 milion korun a nasazení do 3. kola MOL Cupu. Aktuálně tedy neplatí, že by se z této skupiny dalo postoupit až do předkol evropských pohárů.

Co při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí? 1. vyšší počet bodů ze vzájemných utkání 2. brankový rozdíl ze vzájemných utkání 3. vyšší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních 4. vyšší brankový rozdíl ze všech odehraných utkání v soutěži 5. vyšší počet vstřelených branek v soutěži 6. kvalifikační utkání (pokud tak stanoví příslušný rozpis soutěže) 7. los

8. FC Hradec Králové (37 bodů)

Votroci se už rovněž nikam neposunou a čeká je skupina o umístění, kde body kromě určení dvojic a pořadí zápasů nehrají už roli. Na Slavii tak mohou Východočeši jet s klidnou hlavou.

9. FK Mladá Boleslav (36 bodů)

Pro Boleslav platí to samé jako pro Hradec a Liberec, jen s tím rozdílem, že zatímco zmíněné mančafty čekají bitvy proti prvním dvěma celkům ligy, Středočeši hostí poslední Zlín.

10. FK Jablonec (35 bodů)

Zřejmě nejzajímavější bude boj o to, kdo spadne do skupiny o záchranu. Nejlepší výchozí pozici má Jablonec, stačí mu na Bohemians jakýkoliv bodový zisk. V případě prohry ho mohou sesadit České Budějovice, se kterými má horší vzájemné zápasy (3:0 a 1:5). V případě rovnosti bodů u všech tří týmů i s Baníkem by do prostřední skupiny proklouzlo Dynamo.

11. FC Baník Ostrava (32 bodů)

Ostravané už jsou bez šance uniknout poslední šestce. V případě rovnosti bodů s Jabloncem mají horší vzájemné duely (1:1 a 1:2), o minitabulce i s Českými Budějovicemi už byla řeč. Co nejlepší umístění ale znamená v nadstavbě nezanedbatelný fakt více utkání doma, v případě 11. pozice proti 13., 14. a 16. mančaftu.

12. SK Dynamo České Budějovice (32 bodů)

Jihočeši rozhodně nejsou bez šance ještě proklouznout do prostřední skupiny, doma hostí předposlední Pardubice. Také jim ale reálně hrozí propad až na 14. místo, které by po nadstavbě znamenalo baráž.

13. FC Zbrojovka Brno (31 bodů)

Boj o udržení se naplno rozběhne v posledních pěti střetnutích sezony, každý bod se ale počítá. Spadnout nechce nikdo a vyhnout se baráži by samozřejmě také ubralo mnoho starostí. Zbrojovka bude chtít urvat body na Slovácku. Také zde platí, že 13. celek hraje následně tři utkání doma, konkrétně proti třem sokům za ním.

14. FK Teplice (31 bodů)

Teplice se pokusí překvapit v Plzni a urvat co nejlepší výchozí pozici. Při vyrovnanosti týmů není nereálné ani 11. místo.

15. FK Pardubice (28 bodů)

Východočeši už neposkočí, s Teplicemi totiž mají remízu 1:1 a prohru 1:5, s Brnem pak dvě porážky 1:2 a 1:3. Hrají tak o udržení 15. místa a výhodu domácího prostředí v nadstavbě pro důležitý duel s posledním celkem.

16. FC Trinity Zlín (25 bodů)