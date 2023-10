Krejčí se poprvé postaví proti Spartě: S Priskem mám dobrý vztah

Zatím nic, ale sám jsem zvědavý, jaké budou před zápasem a při nástupu na hřiště emoce. Myslím, že při hře už na to myslet nebudu a budu se soustředit vyloženě na dění na hřišti. Ale nikdy v kariéře jsem to nezažil, přesnou odpověď na tuhle otázku budu znát až po utkání.

Myslím, že s Brianem mám dobrý vztah. Řekl bych, že on i věděl, jaký hráč jsem. Není potřeba si něco dokazovat. Těším se na zápas celkově, budu tu mít spoustu známých. Věřím, že předvedeme dobrý výkon a třeba uhrajeme i nějaké body.

Všechno, co jsem řekl, platí. Po Spartě nikdy plivat nebudu. Klukům třeba v Evropě fandím, ale teď se soustředím jen na Hradec a udělám vše pro to, abychom byli úspěšní.

Před těmito zápasy, kdy hraju proti někomu, s kým se znám, ke kontaktu moc nedochází. Platí to třeba o Márovi Matějovském z Boleslavi nebo v tomto případě pro Davida Pavelku nebo mladého Krejdu (jmenovce Ladislava Krejčího). Když už si napíšeme, tak se bavíme třeba o rodině, ale ne o fotbale. Nikdo z nás to nechce řešit, ani jednomu z nás to není příjemné. Nešpičkujeme se a neřešíme ani žádné další věci kolem fotbalu.