O titul už jen Slavia a Plzeň, Sparta vybouchla na Hané a odpadá ze hry! Hradec udržel šestku

Základní část skončila, šlo o co nejlepší nasazení do nadstavby. Právě ve 30. kole fotbalové Fortuna ligy pražská Sparta selhala a po porážce 0:2 v Olomouci odpadá ze hry. O titul tak dál reálně hrají už jen Slavia, která si snadno poradila se Zlínem (3:0), a také Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. Sešívaní vedou tabulku o bod před Plzní, Sparta ztrácí na lídra sedm bodů. Vyřešil se také poslední otazník ohledně rozdělení do skupin, Hradec Králové se udržel v elitní šestce.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Lukáš Provod ze Slavie Praha oslavuje gól na 2:0 během utkání se Zlínem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Pořadí Poř. Tým Z Skóre Body 1 Slavia 30 71 : 19 73 2 Plzeň 30 53 : 19 72 3 Sparta 30 65 : 32 66 4 Slovácko 30 50 : 30 59 5 Ostrava 30 54 : 39 51 6 Hr. Králové 30 38 : 40 40 7 Ml. Boleslav 30 45 : 48 38 8 Olomouc 30 39 : 37 37 9 Liberec 30 29 : 38 37 10 Č. Budějovice 30 40 : 46 36 11 Zlín 30 36 : 53 30 12 Teplice 30 29 : 49 27 13 Bohemians 30 34 : 56 26 14 Jablonec 30 22 : 45 26 15 Pardubice 30 35 : 67 24 16 Karviná 30 30 : 52 17

