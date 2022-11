Šéf LFA: Rozhodčí s civilním zaměstnáním jsou přežitek. Potřebujeme systémovou změnu

„A pak zápas mezi takovými kluby řídí většinou rozhodčí, kteří od pondělí do pátku chodí do svých civilních zaměstnání a ve vypjaté atmosféře rozhodují utkání, kde jde třeba o titul, klubům o desítky nebo dokonce o stovky milionů, hráčům o jejich kariéry. Jsem přesvědčený o tom, že tenhle koncept je přežitý," zamýšlí se Svoboda.

No ale jak by takový model mohl vypadat? Svoboda navrhuje smlouvu například na dvě až tři sezony, následně by se hodnotila výkonnost sudích. Pokud by některý rozhodčí neměl dobré hodnocení, smlouvu by už nedostal.