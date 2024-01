V Baníku řeší budoucnost Kaloče. Došlo i na výměnu názorů. Nikam neutíkám, říká

„Určitě bych si to představoval jinak, než že budu hrát v základu v jediném ligovém utkání a ve třech pohárových. Šanci dostal Jirka Boula, který ji chytil za pačesy. Hrál výborně. Takový je fotbal, to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. Že bych si z toho dělal hlavu, to ne, ale spokojený samozřejmě nejsem,“ krčil rameny Kaloč.

Z evropského šampionátu se vrátil přímo do letní přípravy Baníku a start sezony nezvládl. „Po příjezdu z Eura jsme s Karlem Pojezným měli jen tři dny volna a asi to na mě dolehlo. Prospělo by mi volna víc, ale zpětně už s tím nic neudělám. Můžu jen říct, že jsem se komfortně necítil, volno mi chybělo. Ale nikdy jsem nic nevypouštěl. Teď to určitě nebude jiné,“ uvedl Kaloč.

Minimální vytížení Kaloč, jenž v minulých sezonách nosil jak v Baníku, tak v reprezentaci kapitánskou pásku, nesl těžce. „Nejde o to, že jsem reprezentant. Ale nějakou pozici jsem tady měl, uvnitř se to ve mně pralo. Snažil jsem se do základu dostat, ale vypadli jsme z poháru, takže se mi to úplně nepovedlo,“ přiznával Kaloč.

Výměna názorů s trenérem

A došlo i na výměnu názorů s trenérem Pavlem Hapalem. „Že bych rozbíjel kabinu, to určitě ne, ale párkrát jsem si s trenérem asi měl co říct. Vyměnili jsme si názory, ale ve finále je to rozhodnutí trenéra. Takový je fotbal. Já s tím kromě toho, co můžu předvést na tréninku a hřišti, asi nic neudělám. Budu dělat všechno pro to, aby se to změnilo. A uvidíme,“ říkal na prahu zimní přípravy 23letý fotbalista.

Kaloč se narodil v Ostravě a mimo půlročního hostování ve Vítkovicích v roce 2019, nikde jinde než v Baníku nepůsobil. To by se mohlo změnit. O služby především defenzivního záložníka je zájem jak v tuzemsku (Karviná), tak v zahraničí (Kaiserslautern). „O zájmu Karviné nevím, ale řešíme, co pro mě bude nejlepší. Uvidíme, co bude dál,“ svěřil se někdejší velký talent Baníku.

Hapal tvrdí, že s Kaločem počítá. „Myslím si, že Karviná pro Kaloče není vůbec téma. Jasně, Filip toho neodehrál tolik, ale nehrál třeba ani Almási. Konkurenční prostředí je v Baníku velké a my jsme se rozhodli pro nějakou sestavu, ve které oni zrovna nebyli. Ale nyní začíná zimní přípravné období a každý hráč v týmu bude stát na stejné startovní čáře,“ zdůraznil trenér Hapal.

„Může to znít jako klišé, říká to každý trenér, ale tak to prostě je. Bude rozhodovat výkonnost. Nejenom u Filipa Kaloče, ale u každého jiného v týmu. Všichni mají možnost se s tím poprat a vrátit se do základní systémy,“ pokračoval trenér Baníku.