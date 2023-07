Věřím v to, co dělám. Hapal o tlaku v Baníku, hladu posil, brankářích i Almásim

Jste spokojený, jak máte na novou sezonu postavené mužstvo?

Jsem. Změn v kádru se událo hodně, museli jsme na ně v přípravném období reagovat. Myslím, že si to docela sedá, hráči si na sebe zvykají. Cítím, že vše jde správným směrem, ale jak na tom jsme, ukáže až liga.

Posouvá se souhra týmu podle plánu?

V prvních přípravných zápasech se mi zdálo, že si to sedá až moc rychle. Herně tým vypadal dobře, výsledkově se dařilo. V posledních dvou přípravných zápasech jsme ale neoplývali nějak zvlášť vysokým sebevědomím, nečišela z nás lehkost hlavně směrem dopředu. V defenzivě jsme na slušné úrovni, moc chyb neděláme, soupeři si šance moc nevypracovávali. Ale směrem dopředu nám to vázlo, na tom jsme v závěru přípravného období zapracovali. Věřím, že budeme od prvního kola připraveni.

Ofenzivu vyztužili Ewerton, Filip Kubala a Abdullahi Tanko. Co od nich očekáváte?

Ewerton je hráč, který dokáže šance připravovat a také se sám prosadit. Je vidět, že má velkou kvalitu. Kubala a Tanko by měli společně s Almásim a Jirkou Klímou akce zakončovat. Ale je důležitá součinnost nejen mezi hráči nahoře, ale v celém týmu.

Útočník Muhamed Tijani, který odešel do Slavie, vám chybět nebude?

Je škoda, že tu není, zvlášť s formou, jakou měl. Na druhou stranu máme Almásiho, který je typologicky podobným hráčem. Řekl bych, že Laco je kvalitnější v koncovce, Tijani zase vynikal víc v agresivitě, v běhu. Věřím však, že Almási se nachystá a bude novým přínosem.

Ladislava Almásiho limitovala zranění. Je zdravotně v pořádku?

Jo, odjel celou přípravu. Zdravotně vypadá dobře, vše odmakal. Jsme rádi, že konečně absolvoval celou přípravu. Odehrál dost zápasů, měl dostatečné vytížení. Branku sice nevstřelil, ale já věřím, že si góly schovává na ligu.

Kolik z nováčků má aktuálně na základní sestavu?

To je těžké říct. Dám příklady: Tomáš Rigo je velmi kvalitní, ale prošel si zatím jen druhou ligou. To samé Tanko, který v ní nastřílel hodně branek. Ale oba v první lize nebyli, musejí si ji osahat. Dostane se na ně. Jestli hned, nebo v průběhu sezony, to bude záležet na našem rozhodnutí.

Jedna věc je přechod z druhé ligy do první a druhá příchod do Baníku, kde jsou nároky a tlak jiné než v řadě jiných klubů. Vnímáte to tak?

Souhlasím. Ale já sázím na to, že tihle hráči jsou hladoví, chtějí se prosadit a udělají pro to maximum. Věřím, že psychicky budou silní, i na to jsme při jejich výběru koukali. Doufám, že se s tím vyrovnají. Jasně, přicházejí do Baníku, oni si jsou vědomi, že Baník je velký klub s velkou fanouškovskou základnou. V minulé sezoně jsme poznali, jaký je tu tlak.

Jak osobně tlak snášíte?

Tím, že už mám něco za sebou a v Baníku už jsem byl a něco takového zažil, zvládám vše asi trochu snadněji. Ale cítím velkou zodpovědnost. Je nepříjemné, když na vás fanoušci křičí a jsou nespokojení. To je ve všech klubech stejné, samozřejmě s počtem fanoušků jsou očekávání a tlak větší. Minulou sezonu musíme hodit za hlavu a soustředit se na novou.

🔄 ZMĚNY | Baník uvolnil pětici hráčů na roční hostování do druholigové Hanácké Slavie Kroměříž. Dres nováčka @FN_liga budou oblékat Marek Jaroň, David Stoklásek, Charles Stanley Chukwudi, Michael Gergela a Jan Fulnek. Ať se daří! — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) July 21, 2023

Trénoval jste reprezentaci Slovenska, Spartu, tedy velká mužstva. Baník je na podobném levelu?

Určitě. Podívejte se, kolik za námi jezdí fanoušků na venkovní utkání. Jsou zápasy, kdy máme na hřištích soupeře v hledišti převahu. Cítím spíš velkou zodpovědnost vůči fanouškům než tlak.

Cítíte i závazek, že jste tu po nepovedené sezoně zůstal? Asi ne všude nebo v minulosti v Baníku by trenér takové výsledky ustál.

Něco se tu pohnulo. Luděk Mikloško na pozici sportovního ředitele je zastáncem toho, že nechce točit trenéry a chce jim nechat větší prostor realizovat se. I proto je momentálně tolik změn v kádru. Vnímám od prvního zápasu, že tu jsem pod tlakem. Bohužel jsme nedokázali navázat na nadějný úvod.

O rezignaci jste v průběhu jara neuvažoval?

Ne. Nejsem člověk, který utíká z boje. Někdo o mě možná tvrdí, že nemám sebevědomí. Ale ti, co mě znají, vědí, že je to vlastnost, kterou oplývám. Sebevědomí jsem vždycky měl. Věřím v to, co dělám. Nikdy bych z žádné práce neutekl.

V kádru máte přes třicet hráčů, někdo ho bude muset opustit, že?

Ano, někdo zřejmě odejde. Bude však záležet na tom, kam by šel a za jakých podmínek. Je potřeba, aby daný hráč mohl růst, aby mohl co nejvíce hrát. Na přestupy je ještě dost času, také jsme si řekli, že tuhle sezonu začneme s větším počtem hráčů. Tu uplynulou se nám to trochu vymstilo, měli jsme hodně zdravotních problémů.

Nehrozí, že by odešel někdo, s kým počítáte do osy mužstva?

Víte, jak to ve fotbale chodí. Odehrají se dvě kola a může se něco objevit. Přijde to zničehonic. Kdyby někdo před půlrokem řekl, že Tijani skončí ve Slavii, nikdo by to tomu taky nevěřil. Když nedal několik šancí, byl tu na něj velice negativní pohled. A v létě přestoupil do Slavie. Nic nelze předpovídat.

Na záložníka Srdjana Plavšiče ještě čekáte?

Momentálně to neřeším, ale vnitřně si jeho návrat přeju. Plavša by byl velkým přínosem pro mě, pro kabinu, pro fanoušky. Ti si ho zamilovali. Prošel Spartou a Slavií, fanoušci hráče odtamtud tolik v oblibě nemají, ale on si svým přístupem a tím, jak rozdílovým hráčem byl, všechny získal na svou stranu. Určitě bych ho tu rád viděl.

Tématem je také, kdo bude chytat. Bude jedničkou Jiří Letáček, nebo Jakub Markovič?

Nechceme ani specifikovat, kdo je jednička, dvojka a trojka. Ale Lety (Letáček) pro nás na konci minulé sezony hodně udělal. Když nám bylo nejhůř a opravdu jsme hráli o záchranu, zhostil se své role velice dobře. I teď trénuje výborně. Asi v bráně začne on.

V přípravě jste pilovali systém se třemi stopery. Šlo to podle představ?

Většina hráčů s tím zkušenost měla. Bylo důležité nastínit si principy v ofenzivní i defenzivní činnosti. Co se týče defenzivy, jsem se systém se třemi stopery spokojený. Moc gólů jsme neobdrželi a věřím, že ani inkasovat moc nebudeme. Naopak budeme muset přidat v ofenzivě, v kreativitě, ve finální fázi. Chceme být variabilní a přecházet ze čtyřobráncového systému, který máme zažitý, na tříobráncový a naopak.

Konkrétní cíle si nekladete?