Fotbalisté Vyškova mají opět nejvyšší ambice. Prioritou je i osvětlení na drnovickém stadionu

Jihomoravský tým se už bude muset obejít bez kamerunského ofenzivního středopolaře Aléguého, jenž přestoupil do Jablonce, i liberijského stopera Dweha, který je na odchodu do Plzně. Ve Vyškově skončili také dva hostující slávisté. Brankáře Kinského si vyhlédly Pardubice a obránce Matys přesídlil do Olomouce.

Novými tvářemi jsou naopak útočník Metsoko, který do Vyškova přichází z Auxerre, kde prošel tamní mládežnickou akademií, a křídelník Diallo, jenž naposledy působil ve francouzském Chartres.

„Je rychlý, dobře zvládá situace jeden na jednoho. Představuje pro nás výraznou posilu na kraj hřiště," tvrdí vyškovský kouč Jan Kameník, jehož v přípravě zaujal i Metsoko. „Jde o vysokého útočníka s elegantním pohybem, který je silný na míči a důrazný v koncovce," vyzvedl jeho přednosti.

Podle trenéra není ještě kádr uzavřený. „Máme vytipované hráče na jasně určené posty," prozradil Kameník, jenž v přípravě mj. zkoušel hradišťského brankáře Borka či útočníka Rogožana z Brna. Klub jedná i o návratu obránce Srubka, který patří Slovácku. „Chceme být opět konkurenceschopní. Máme znovu ty nejvyšší ambice," tvrdí Kameník.

Útok na první ligu vyhlásil už před rokem kamerunský majitel vyškovského klubu Kingsley Pungong, díky němuž působí v mužstvu řada fotbalistů z Afriky. „Když tento cíl loni prezentoval, málokdo věřil, že by se mohl stát skutečností. A my jsme hráli na jaře o postup až do poslední chvíle," připomněl generální manažer Zbyněk Zbořil barážový dvojzápas se Zlínem, v němž rozhodl jediný gól o záchraně Ševců mezi elitou.

S vizí vyškovského šéfa se ztotožňuje. „Má můj obdiv. Mít vysoké ambice je naprosto správné. Druhá liga je ovšem neskutečně vyrovnaná soutěž. Pokud by se nám dařilo v boji o prvenství držet krok kupříkladu s brněnskou Zbrojovkou, byl by to pro nás obrovský úspěch," míní Zbořil.

Foto: MFK Vyškov Kouč Jan Kameník povede vyškovské fotbalisty v baráži proti Zlínu.

Uvědomuje si, že za vytčenými sportovními ambicemi klub poněkud zaostává zázemím a tréninkovými podmínkami. „Teď před námi stojí prioritní úkol vybudovat na drnovickém stadionu, kde hrajeme domácí mistrovské zápasy, umělé osvětlení. Půjde o investici v hodnotě dvanáct až patnáct milionů korun. Pokud by se nám to nepovedlo, nemohli bychom od další sezony hrát v Drnovicích ani druhou ligu," připomněl Zbořil blížící se zpřísnění podmínek také ve druhé nejvyšší soutěži.

Do nové sezony vstoupí Vyškovští v sobotním dopoledni domácím utkáním s Příbramí. „Také hrála na konci jara baráž o ligu. Měl by to být tudíž hodně atraktivní duel. Půjde o premiérový mistrovský zápas, takže bude možná na hřišti trocha nervozity," očekává Kameník, který má v hlavě ještě jarní střetnutí s Příbramí, v němž jeho celek v závěru promrhal dvoubrankový náskok. „To se nesmí opakovat. Věřím, že tentokrát zvládneme utkání i s pomocí našich fandů lépe," uvítal by.