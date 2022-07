Líšeň nemíní usnout na vavřínech. V generálce na druhou ligu zdolala za zavřenými dveřmi Slavii

Tým z brněnského předměstí narazil v letní přípravě na tři soupeře z elitní soutěže. Baníku podlehl 0:2, avšak poté remizoval 0:0 ve Zlíně a v generálce zdolal v neděli v Praze za zavřenými dveřmi 4:2 fotbalisty Slavie, jejíž dres oblékli mj. brankář Kolář, Schranz, Hromada, Kačaraba, Jurásek, Fila, Provod, Petr Ševčík, Plavšič, Jurečka, Lingr či Tecl.

„Když se nám slávisté ozvali, že s námi chtějí hrát, ani na chvíli jsme neváhali se souhlasem, přestože jsme den předtím nastoupili proti třetiligové Hostouni (4:1). Kluci podali v hlavním městě výborný výkon, kupříkladu stoper Černín v zápase zaujal slávistické skauty. Možná z nás teď bude mít Dukla trochu obavy," usmívá se kouč Líšně Milan Valachovič.

Hned ale dodá, že jeho mužstvo čeká na úvod druhé ligy mimořádně těžký protivník. „Pražané zcela určitě pomýšlejí na postup do nejvyšší soutěže. Dukla s koučem Radou předvádí organizovaný fotbal, hráči si pod jeho vedením nedovolí nic vypustit směrem do defenzívy," charakterizuje trenér nadcházejícího soupeře. „Vstupujeme do nové sezony s obrovským očekáváním a pokorou," tvrdí.

Počítat už nemůže s dosavadním kapitánem Ondřejem Ševčíkem, jehož si vyhlédl prvoligový Hradec Králové. Do Karviné odešel Málek a další záložník Krška přestoupil po vypršení smlouvy do Vyškova. Útočník Toutou se vrátil do Francie. Do Líšně se naopak ze sousední Zbrojovky vrátil defenzivní středopolař Čermák. Dalšími posilami brněnského mužstva jsou brankář Vajner z Jablonce, obránce Laczkó z bratislavského Slovanu, záložník Sokol z Pardubic a forvard Vandas z Vyšehradu, jenž na jaře hostoval ve Viktorii Žižkov.

„Čermáka známe, v minulosti už u nás působil. Všechny další nové hráče jsme sledovali delší dobu, dobře víme o jejich kvalitách," věří Valachovič, že nové tváře nahradí odcházející borce, z nichž zejména Málek se Ševčíkem patřili k hlavním oporám mužstva.

Líšeňští hospodaří s rozpočtem kolem šestnácti milionů korun, což je zřejmě nejméně ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži. Jen minimum hráčů bere měsíčně víc než třicet tisíc korun. „Trochu jsme si přilepšili prodejem našich klíčových fotbalistů, ale peníze za ně padnou z velké části na zvýšení cen energií, které rostou přímo závratně. Minimálně podzim máme ale ekonomicky stoprocentně zajištěný," prozradil Hladiš.