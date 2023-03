Smělý africký projekt míchá karty, začíná bitva o postup mezi elitu

„Naši majitelé mají vysoké ambice a první liga je jejich cílem. Nejraději by celou soutěž vyhráli, ale i baráž by byla pro nás velkým úspěchem," netají trenér Jan Trousil.

„Vždy je lepší mít nějaký cíl. Ani jako hráč jsem neměl rád, když se šlo do sezony bez ambicí. Ale nestojí to tak, že musíme letos za každou cenu okamžitě do první ligy. Druhá liga nemá vyloženého favorita, šest sedm mančaftů je v rozmezí pár bodů. Jestli nechytneme začátek, můžeme být osmí. Když ho chytneme, budeme vědět, že hrajeme o baráž nebo i první místo," poukazuje bývalý ligový obránce a kouč Vyškova.