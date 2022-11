Starka předává vládu nad Příbramí. Pořád dlužíme, pomohl by nám postup, přiznává

Příbram přezimuje první, ale po podzimu přišla o trenéry. Dvojice Marek Nikl - Tomáš Zápotočný odešla do Českých Budějovic. Už je jasné, kdo kouče nahradí?

Zatím jednáme, rádi bychom měli do konce týdne jasno. Z ekonomických důvodů si nemůžeme dovolit trenérskou „bombu". Márovi se Zápou děkujeme, odvedli tu velký kus práce. Věřím, že se jim bude dařit i na jihu Čech, a my najdeme kvalitní náhradu.

Prozradíte, zda jste dostali od Dynama za trenéry nějakou finanční kompenzací?

Neprozradím, protože není co. My jsme oběma dlužili, tou kompenzací bylo, že nám část dluhu odpustili. Navíc nechci nikomu bránit, aby šel výš. Klukům to přeji.

Před rokem jste v podcastu pro Sport.cz říkal, že klub má velké dluhy. Zlepšila se situace?

Jen malinko, jde to pomalu. Máme nového titulárního partnera, ale musíme hodně šetřit. Náš rozpočet je dost poddimenzovaný, dneska sehnat bohatého generálního partnera, který by klub zabezpečil a umořil dluhy, je nesmírně složité. Takového prostě nemáme a jsme za podporu Viagemu rádi. Finančně by nám pomohl postup do nejvyšší soutěže, v níž klub dostane výrazně víc peněz než ve druhé lize. Také je víc vidět, takže se lépe jedná i s potencionálními partnery.

Cesta vede přímo z prvního místa nebo přes baráž...

Samozřejmě bychom chtěli z prvního místa. Uděláme pro to maximum, ale zbývá ještě čtrnáct kol. Baráž s prvoligovými týmy je vždycky hodně ošidná. Hrají kvalitnější soutěž, jsou přeci jenom někde jinde. První ligu jsme léta hráli, ale ze současného kádru s ní má výraznější zkušenosti jen Tomáš Wágner, trochu víc ji okusili Martin Melichar, Emmanuel Antwi a Václav Dudl.

Fortuna národní ligu vedete s hodně mladým kádrem. Talentovaní hráči rostou vedle dvaatřicetiletého Tomáše Wágnera, který je s 9 góly nejlepším střelcem soutěže. Co je třeba udělat, aby Příbram byla první i po konci soutěže?

Udržet Tomáše a pokud možno i celý stávající kádr. Věkově nejblíže jsou mu šestadvacetiletí David Surmaj, Emmanuel Antwi a čerstvý reprezentant Zimbabwe Benson Sakala. Většině kluků je dvaadvacet a méně. Je to směsice odchovanců naší akademie a hráčů na hostování. Mužstvo si sedlo a hraje i pohledný fotbal. Nezastírám, že pro nás to je po tom hrozném úvodu příjemné překvapení.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Příbramský obránce Emmanuel Antwi slaví.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Zmínil jste dluhy. Jak situaci snášejí hráči a zaměstnanci klubu?

Pochopitelně těžce, ale vidí, že děláme, co můžeme. Vážíme si jejich loajality s klubem.

Některé opory odešly. Hrály v tom velkou roli právě peníze?

Samozřejmě. Nemohli jsme jim dát tolik, kolik chtěli a kolik by si i zasloužili. Pilík odešel hrát nižší soutěž do Rakouska, kde si vydělá víc. Soldát se věnuje civilnímu povolání, hraje na úrovni kraje společně s Janem Kvídou za Milín, a Tregler, kterého považuji za svoje fotbalové dítě, přestoupil do třetiligové Viktorie Žižkov a daří se mu. I tam je na tom líp.

Litujete těch odchodů?

Lituji odchodu každého dobrého fotbalisty, ale takový je život. Hodně mě mrzí odchod Jardy Treglera, došlo k němu, když jsem ležel v umělém spánku v nemocnici. Už se s tím nedalo nic dělat, a já nemohl stejně Jardovi nic slíbit. Cením si toho, co pro Příbram udělal.

Zdravotně už jste na tom dobře?

Lépe, ale s blížící se sedmdesátkou nelze očekávat zázraky.

Předáváte tedy vedení klubu synovi Janovi?

To už probíhá delší čas. Zůstávám prezidentem klubu, Honza je majitelem.

Hádáte se někdy o krocích, které děláte?

Jako každý otec se synem. (směje se) Ale oběma nám jde o prospěch klubu. V diskusi, někdy ostřejší, nakonec najdeme kompromis. Když se mi ale něco vyloženě nelíbí, mám právo veta.

Chloubou Příbrami je určitě její fotbalová akademie. Jste pyšný, že v současném kádru reprezentace máte hned čtyři odchovance - Antonína Baráka, Václava Černého, Matěje Chaluše a Aleše Janů?

Samozřejmě, je to důkaz, že s mládeží pracujeme dobře, a snažíme se i přes finanční problémy udržet její vysokou kvalitu. Pochopitelně bychom potřebovali větší podporu z více stran. Vždyť víc odchovanců svých akademií mají momentálně v reprezentaci jen Slavia a Sparta. Je to i dobrá reklama pro město, kluci se k příbramskému původu hlásí a pro mladé jsou jejich úspěchy motivací.

Kdy začnete přípravu na jaro?