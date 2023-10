Nejen Česko řeší pozici trenéra své reprezentace, nedůvěra sviští i kolem kouče Norů Staale Solbakkena poté, co jeho výběr ví, že se v kvalifikační skupině umístí mimo postupová místa za Španělskem a Skotskem. „Kdybych neměl pocit, že jsem ten správný muž pro tuto pozici a že věci nejdou správným směrem, promluvil bych. Teď takový pocit nemám,“ odvětil Solbakken při „grilování“, jak některá norská média popsala tiskovou konferenci po nedělní prohře se Španěly.

„Dokud budu cítit, že mám týmu co dát, že mužstvo dobře funguje a že mám motivaci, tak budu pokračovat. Pokud tohle všechno zmizí, tak nemá smysl tu dál být,“ přidal pětapadesátiletý trenér.

Norsko je ve fotbalové depresi. Ačkoliv má v kádru dvě velké persony z anglické Premier League, postup na mistrovství Evropy je momentálně daleko. Severská země byla naposledy na velkém turnaji v roce 2000 na EURO. Tahle kvalifikace měla vyjít.

Kampen er i gang på Ullevaal. Heia Norge! pic.twitter.com/2hAWVF6ijI — Fotballandslaget (@nff_landslag) October 15, 2023

„Můj upřímný názor je, že jsme nikdy nebyli lepší. Lidé mohou být naštvaní, když to říkám. Jsme mnohem lepším týmem, než když tento projekt začal. Jsme na dobré cestě, ale samozřejmě to nestačí, když jsme se na šampionát ze skupiny nedostali,“ zmínil záložník Ödegaard. V reprezentaci debutoval v patnácti, takže ačkoliv mu je teprve čtyřiadvacet, je v týmu už devět let.

Trenéra podržel. „Moje důvěra je vysoká. Hodně věříme tomu, co děláme,“ reagoval kapitán Arsenalu. „Byl jsem ve spoustě klubů a hrál pod spoustou trenérů. Jsou ti, kteří se nevyvíjejí, je to pod nimi mrtvé. To ale není případ Staleho. Je silným vůdcem,“ přidal o Solbakkenovi útočník Alexander Sörloth.

Názor útočníka Haalanda k čemukoliv? Není k dispozici, kolem norských novinářů v mixzóně jen prošel a žádost o rozhovor odmítl.

Kritika na tým prší, zároveň jsou ale norská média optimistická. „Nejsme nejlepší, to si musíme přiznat. Všechny výmluvy jsou nesmyslné. V tak krátké kvalifikaci, jako je tato (osm zápasů), se každé utkání počítá dvakrát. Norsko své šance nevyužilo, Skotsko to zvládlo,“ napsal ve svém komentáři deník VG.

„Takže co teď? Začít znovu s novým trenérem a změnami v kádru? Myslím, že o to nejde. Tohle je na 99 procent to nejlepší, co norský fotbal má. Pokud budou hráči věřit myšlenkám vedení reprezentace, stylu hry a plánům, nezbývá než pokračovat a doufat v baráž o mistrovství Evropy,“ dodal VG.

„I když se na šampionát dostane 24 z 54 evropských národů, je Norsko téměř mimo. Nepomohlo ani to, že máme k dispozici dva hráče, kteří patří mezi nejlepší na světě,“ odkázal v komentáři další deník Dagbladet na Haalandovu a Ödegaardovu přítomnost.

Zároveň ale jasně přidal: „Musíte být docela dost pesimističtí, pokud si myslíte, že Norsko nebude mít brzy dobrý národní tým. Hráčský materiál ukazuje, že to tak bude. Kromě toho je to tým, který se spolu baví a který bude hrát díky světovým hvězdám na domácím stadionu Ullevaal před plným hledištěm.“