Famózní postupová trefa! Bývalý stoper Sparty z éry Stramaccioniho předvedl ukázkové nůžky

Říkali mu například Hulku. Štětina dorazil do Sparty v červnu 2017 z pražské Dukly, jen pár dnů po nástupu trenéra Andrey Stramaccioniho. Když Letnou v červenci 2022 definitivně opouštěl, byl posledním pamětník léta, které započalo nechvalné období pod italským stratégem.

Například na jaře 2020 patřil rodák z Nitry pod vedením kouče Václava Kotala k hlavním oporám mužstva. Zkraje další sezony ho však potkalo vážné zranění kolena, kvůli operaci byl dlouhé měsíce mimo. Do základní sestavy už se nevrátil, krátce zavítal na hostování do Liberce a v létě 2022 zamířil jako volný hráč do Trnavy.