Premiéra s hořkosladkou příchutí. Finále Konferenční ligy je vrchol roku, v Česku ale zřejmě naposledy

Na tuzemských stadionech s v novodobé historii konal například Superpohár v roce 2013 mezi Chelsea a Bayernem Mnichov, ME hráčů do 21 let v roce 2015 nebo loňský kontinentální šampionát žen do 19 let. Teď je na řadě finále Konferenční ligy i s českou účastí v podobě Tomáše Součka a Vladimíra Coufala na straně anglického celku a Antonína Baráka v barvách Fiorentiny. Navíc všichni tři prošli v minulostí Slavií, na jejímž stadionu se klání uskuteční.

„Fakt, že nastoupí čeští fotbalisté, je třešnička na dortu. Je to velké lákadlo pro fanoušky. Mým přáním je, aby UEFA byla spokojená, jako vždy, když jsme něco pořádali. Je to propagace našich schopností, města, republiky a přeji si, aby to byly dveře pro získání dalších akcí třeba nižších věkových kategorií," konstatuje Fousek a zmiňuje například i mimosportovní akce. „Není tajemstvím, že bych sem rád dostal kongres UEFA, který zde 20 let nebyl," prozrazuje.

Středeční večer 7. června bude tedy v Praze patřit fotbalu. Česko mělo s ohledem na pořádání finále sedm protikandidátů, okruh se postupně zužoval a nakonec z toho byla výhra hned v prvním kole. Jenže budoucnost podobných akcí na stadionech s kapacitou kolem 20 tisíc, což má arena v Edenu, je téměř vyloučena.

Pohár pro vítěze @europacnfleague už je v Praze. Všechny informace o finále v Edenu byly dnes představeny na TK s organizátory. pic.twitter.com/4uGsP8Bg41 — FAČR (@FACR_Asociace) May 25, 2023

„Finále Konferenční ligy je zde naposledy skoro určitě, v rámci UEFA probíhá zpřísňování nároků. Kapacita stadionu pro další finále bude nepoměrně vyšší než nyní nebo loni v Albánii," vysvětluje Fousek. „V UEFA je 55 členských asociací a možná až tři čtvrtiny nemají infrastrukturu, aby se mohly do budoucna o pořádání finále ucházet. Jsem ve výkonném výboru představitelem středně velké asociace a jsou tam i menší země, které nemají stadion jako my. Tihle všichni budou do budoucna odsouzeni, okruh se ztenčuje," popisuje dál.

UEFA dle předsedy FAČR musí hledat balanc mezi tím, aby zápasy byly na jednu stranu v úzkém okruhu zemí na stadionech s gigantickou kapacitou, ale vedle toho s dostupností pro další již zmíněné státy. Příkladem má být Superpohár, jenž se s železnou pravidelností konal v Monaku, od roku 2013 ale putuje po Evropě a kromě Prahy zavítal třeba do Cardiffu, Tbilisi, Tallinnu nebo Helsinek.

Nabízí se otázka, zda popsané zpřísňování podmínek nebude dalším impulsem pro stavbu kapacitně národního stadionu, který už se roky hojně řeší na půdě FAČR, ale nedávno se o něm také v zmínil člen představenstva Sparty Tomáš Křivda.

Fousek ale spojení vylučuje. „Určitě bych tyto věci odděloval, problematice využití areálu na Strahově se věnujeme dlouhodobě. Zaznamenal jsem kritiku ze zahraničí, že je finále Konferenční na malém stadionu. To musím odmítnout," naráží na nespokojeno příznivců obou finalistů, jelikož kluby dostaly jen něco málo přes 5 tisíc lístků.

Obecně s nevolí se při svém zrodu samotná soutěž, která aktuálně píše historicky druhý ročník. „Když se založila, mluvilo se o třetiřadé soutěži, to jsou nesmysli," hlásí Fousek a své tvrzení opírá o argument týmů, které soutěž hrají. Loni se ve finále potkali fotbalisté nakonec vítězného AS Řím s Feyenoordem, letos nás čeká bitva již zmíněných West Hamu a Fiorentiny.