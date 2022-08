Gól Realu, kočování po Španělsku, jiskry s Papszunem a exploze v Polsku. Ivi straší Slavii

Působil v Getafe, béčku FC Sevilla, Levante, odkud kočoval po hostováních ve Valladolidu, Gijónu, Huesce a Ponferradině. Nikde nezakotvil. „Dostat se a pak se udržet na nejvyšší úrovni ve Španělsku je velmi obtížné. A nejen tam. Musíte dělat všechno správně a mnohé obětovat. Když jste mladý, úplně to ale tak nevidíte. Musel jsem dozrát, zejména duševně, a také pochopit, co je pro mě nejlepší. Kdybych se nezměnil, možná teď ani fotbal nehraju," popisoval López v dubnovém rozhovoru pro sport.pl.

Přesně před dvěma roky přišel do Rakówa Čenstochová. Do týmu, který měl za sebou po návratu mezi polskou elitu premiérovou sezonu, v níž skončil desátý. „Doufám, že jeho talent tady exploduje," přál si tehdejší sportovní ředitel Rakówa Pawel Tomczyk, jenž na Lópeze dostal tip od jednoho španělského trenéra, jenž předtím v polské lize působil.

Začátky ve městě s více než dvě stě tisíci obyvateli nebyly idylické. První tři straty si připsal jako střídající hráč. „Bylo to těžké, ale tak to často bývá, když jsou obě strany temperamentní. Létají jiskry," přiznal trenér Papszun, že chvíli trvalo, než společně našli harmonii. „Pokud však najdete společnou řeč, výsledky mohou být jedině dobré. To je případ Iviho," dodal náročný šéf lavičky Rakówa.

Španělského střelce zavalil důvěrou, vsadil na něj. „Ani jsem nemyslel, že bude mít tak velký vliv na tým. Není to jen o střílení branek, což je důležité, ale i o jeho mentální roli v týmu. Důležitá je také Iviho práce, když nemá míč. Je příkladem obětavosti, odhodlání a oddanosti pro mužstvo. Není jen hvězdou, která čeká na přihrávky spoluhráčů, týmů dává srdce. To mě překvapilo," rozplýval se Papszun, když o Lópezovi před časem vyprávěl.

A vyhlíží v budoucnu návrat do Španělska? „Jsem Španěl, ale není to tak, že bych čekal, až si pro mě přijde nějaký klub z La Ligy. Bylo by to hezké, ale nejsem tím posedlý, protože v Polsku se mi hraje a žije opravdu dobře. Prožívám tu nezapomenutelné okamžiky, práce celého týmu za dobu, co tu jsem, je neuvěřitelná. A myslím, že můžeme dokázat ještě něco většího," podotkl López před čtyřmi měsíci.