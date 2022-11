Kluž může ztratit, vyřazení Slavie by bylo veliké zklamání, tvrdí Uhrin

Je podle vás reálné, aby Kluž doma s Ballkani ztratila?

Myslím, že možné to je, může se stát cokoliv. Vždyť Ballkani nehraje vůbec špatný fotbal, má technické a šikovné hráče. Ostatně v Edenu kosovský tým dvakrát vedl a Slavia zvítězila hlavně díky kondici a fyzické připravenosti. Kluž navíc o víkendu prohrála s Rapidem Bukurešť, byť proti ní byly dvě penalty. Nálada tam nebude ideální, tak je to vždycky, když se prohraje s aspirantem na titul. Je to pro Kluž nepříjemná ztráta.

Jak psychicky odolný je tým Kluže?

Odolný je, tvoří ho zkušení a kvalitní hráči, což dokázali proti Slavii. Umí držet taktiku, neotvírají hru. Záleží, jak se oklepou z porážky s Rapidem. Budou chtít zápas proti Ballkani stůj co stůj zvládnout. Majitel (Nelutu Varga) dal de facto trenéru Petreskovi nůž na krk, chce být mistr a postoupit ze skupiny Konferenční ligy. Pokud by se to Kluži nepodařilo, nevím, co by se dělo. Asi by to bylo divoké.

Trenér Dan Petrescu tedy hraje proti Ballkani o místo?

Myslím, že on hraje o místo prakticky pořád. Asi před měsícem a půl proběhl konflikt mezi ním a majitelem. Vztahy jsou sice napjaté, Petrescu už byl skoro vyhozený, mluvilo se o jeho nástupci, ale protože má vysokou klauzuli v případě odvolání, tak si to majitele zřejmě rozmyslel.

Překvapuje vás, jak se skupina vyvinula?

Ano, musím říct, že hodně. Nečekal jsem, že Slavia dvakrát klopýtne s Kluží. Styl CFR je takový, že hraje ze zabezpečené obrany, spoléhá na standardní situace, na gól nepotřebuje moc šancí. To byl hlavní rozdíl v zápasech proti Slavii, která se z mnoha šancí a střel neprosadila. Teď vidím, že už zase ožila a vrátila se do módu, v jakém byla před rokem.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Slávista Moses Usor (vlevo) se drží za hlavu po spálené šanci při utkání s Kluží.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Věříte, že Sivasspor porazí?

Předpokládám, že nezaváhá, Sivasspor v domácí lize tápe, Slavii věřím.

Dokážete ale odhadnout, jaké následky by mělo pro Slavii případné vyřazení z Konferenční ligy?