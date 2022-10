Kosovská média se klaní Slavii: Skvělý český tým ukázal víc!

"Skvělý český tým ukázal v utkání víc a získal body, které ho udržely v boji o postup. Naopak Ballkani ztratilo naději," uvedl deník Koha Ditore. "Porážka se Slavií uhasila všechny plamínky naděje Ballkani na možný postup do další fáze Konferenční ligy," přidal list Zeri.

"Ballkani při debutu v Evropě postoupilo do skupinové fáze, což je historický úspěch. A až do čtvrtka bylo ve hře o postup do vyřazovací části," dodal Koha Ditore.