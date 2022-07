Po losu psal hned do Norska bývalému sousedovi. Sparta je podle mě jasným favoritem, říká Fillo

Máte ve Stavangeru ještě nějaké známé?

Přímo v klubu ne, ale pořád si voláme s bývalým sousedem, občas se i navštívíme. Udělal jsem si v Norsku přátele, s nimi jsem pořád v kontaktu.

Přirostlo vám Norsko k srdci?

Premiéru zvládneme, ujišťuje před zápasem s Vikingem hrdina z loňské sezony Jakub PešekVideo : Sport.cz

Určitě se nám tam moc líbilo, bylo super tuhle zemi poznat. Pro mě i pro mou tehdejší přítelkyni a nynější manželku to byla obrovská zkušenost, protože jsme se tam vydali, když nám bylo dvaadvacet let. Strávili jsme tam tři krásné roky.

Co se vám nejvíc vybavuje?

Šlo o moje první zahraniční angažmá. Byl jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet, jak to chodí venku. Když pominu fotbal, zamilovali jsme si celou zemi. Hodně jsme chodili do přírody. Když byl čas, vyšlápli jsme si Preikestolen, což je taková skalní římsa v šesti set metrech nad mořem. Vždycky když přijela návštěva z Česka, vzali jsme ji tam. I Stavanger jako město je moc hezký, často jsme do něj vyráželi.

Jak na angažmá ve Stavangeru vzpomínáte po fotbalové stránce?

Bylo to super. Přišel jsem tam ve dvaadvaceti letech za velké peníze, cítil jsem na sebe značná očekávání a tlak. Pamatuji si, že začátky byly těžké, protože jsem vůbec neuměl jazyk. Byla to pro mě velká výzva a myslím, že jsem v ní obstál. Nepodělal jsem se z toho. Odehrál jsem tam spoustu zápasů, dal docela i dost gólů. Byly to pro mě fotbalově krásné roky. Vzpomínám si například na zápas, kdy jsem dal jediný hattrick v profi fotbale. Půl roku jsem marodil s kolenem a v prvním zápase po návratu jsem dal tři góly, to bylo moc hezké. Vybavuji si taky debut, kdy jsme vyhráli před vyprodaným stadionem. Celkově na to angažmá vzpomínám moc rád, získal jsem zkušenosti k nezaplacení.

S kým vyrukuje Viking na Spartu? I kdyby Berisha chyběl, na kvalitě to nebude znát, ví Brian PriskeVideo : Sport.cz

Už dříve jste říkal, jak se na trénincích jiskřilo.

Jo. Byl tam trenér Uwe Rösler, který vyžadoval, abychom chodili na trénink v chráničích a dali si co proto. Intenzita tréninků byla neuvěřitelná. Musím říct, že občas se to strhlo. Byl to boj.

Jak je Viking sledován?

Když jsem tam přišel, boom byl veliký. Sezonu před mým příchodem skončil Viking na třetím místě, přišlo spoustu posil, očekávání byla velká. Ve městě byl Viking populární. Co jsem slyšel, tak i teď je v klubu výborná atmosféra. Viking je na vzestupu, lidi ho podporují.

Máte informace o současném dění v klubu?

Když Viking dostal Spartu, hned jsem bývalému sousedovi psal. Trošku jsem se ptal na aktuální situaci.

Co jste zjistil?

Myslím, že Sparta je velký favorit, přestože Viking má docela dobrou formu. Soused mi říkal, že Viking angažoval mladého ředitele, že poslední roky prodávají největší hvězdy, dávají šanci mladým hráčům a vyplácí se jim to. Minulou sezonu skončili na třetím místě, klub je celkově na vzestupu, všichni ve městě mají radost.

Žádné výmluvy, reaguje Brian Priske na fakt, že na rozdíl od Sparty je norský soupeř rozehranýVideo : Sport.cz

Může být pro norský tým výhodou, že odveta se odehraje u něj na umělé trávě?

Když jsem tam působil, Viking měl přírodní trávu. V celé lize byly tehdy asi jen čtyři týmy, které měly umělku. Teď se to tam rozšiřuje, zřejmě i z ekonomických důvodů. Nedovedu říct, jestli to pro ně ale bude výhoda. Na Spartě zase budou hrát na přírodní trávě.

Celkově věříte Spartě?