Poučí se Slavia z předchozích zápasů s Feyenoordem? Gólů padne podle expertů dost

„Šance obou týmů byly ve skupině mnohem vyrovnanější. Ale Feyenoord herně Slavii vůbec nesvědčil, a to se odráží i na aktuálních kurzech, které jsou daleko příznivější pro klub z Nizozemska. Navíc Slavii chybí spousta důležitých hráčů, což jejím šancím na postup také nepřispívá," říká Petr Urbanec z Tipsportu. Na výhru domácích jde 89 % sázek, na remízu 5 % a na výhru sešívaných 6 %.

Na to, že svěřenci Jindřicha Trpišovského postoupí do semifinále, je v tuto chvíli vypsán kurz 2,41:1. I v tomto případě se bookmakeři přiklánějí k Feyenoordu, jehož postup ohodnotili kurzem 1,57:1. Sázkaři jasně favorizují postup rotterdamského celku, odhaduje ho 90 % z nich. Zbylých 10 % věří Slavii.

„Sešívaní mají za sebou náročný zápas s Plzní, který nedopadl zcela podle jejich představ. Proti Feyenoordu však půjde o úplně jiné utkání, ve kterém slávisté nebudou tak často na míči, jako v ligovém šlágru. Očekávat se dají i góly, a to na obou stranách. V zápasech aktuálně třetího celku nizozemské ligy jich padá pravidelně dost, v minulém kole Feyenoord vyřadil Partizan Bělehrad po výsledcích 5:2 a 3:1," poukazuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Klíčovým hráčem zápasu může být Yira Sor, který má v evropských pohárech na kontě 4 utkání a 5 gólů. Otevřená hra Feyenoordu by mu mohla sedět. Slavia už navíc soupeře zná a ví, co očekávat. Do zápasu tak půjde koncentrovanější než na podzim," doplňuje Světlíková.