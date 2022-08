Proti Čenstochové se teď hraje v Polsku nejhůř, varuje Pospíšil Slavii. A kam se chce v Česku vrátit?

Jaký soupeř na český tým čeká?

Raków je taková polská Slavia. Hraje podobným stylem. Je náročný, běhavý, agresivní. Řekl bych, že i trenéři si jsou blízcí svými nároky na hráče. Jsem opravdu hodně zvědavý. Neřekl bych, že dvojzápas má jednoznačného favorita. Slavia má možná jen trochu větší individuální kvalitu, ale nemyslím si, že to bude tak jednoznačné, jak si v Česku možná někteří myslí.

Slavia postoupila přes Panathinaikos. Bude Čenstochová těžší protivník?

To bych zase netvrdil. Panathinaikos ukázal velkou kvalitu. Raków bude jiný. Slavia je zvyklá, že když to nejde fotbalově, každého přeběhá, vypresuje. Myslím, že v tomhle se jí Raków vyrovná a Slavii nemusí úplně sedět. Určitě ho nemůžou podcenit. Sice nemá v Evropě velké jméno, ale rok od roku jdou nahoru a momentálně jde o jeden z nejsilnějších týmů v Polsku.

Na koho si musí dát pozor?

Hodně to mají založené na týmové hře, ale určitě bych vyzdvihl Lópeze. Jde o jejich nejlepšího střele a individuální kvalitou nejlepšího hráče. Proti nám teď nehrál, nastoupil až ve druhém poločase, ale on dělá rozdíl. Když to nejde, často to bere na sebe.

Jaká bude atmosféra na stadionu v Čenstochové?

Stadion patří v Polsku k těm menším, ale je útulný, rodinný. Když postoupili do Ekstraklasy, nejprve hráli jinde, než narychlo smontovali tribuny a zmodernizovali svůj stadion. Lidi tam chodí, není úplně těžké ho vyprodat. Atmosféra je pěkná, ale nic bouřlivého Slavii nečeká. Tenhle stadion jim nejspíš stačí, spíš se orientují na sílu kádru. Co vím z doslechu, možnosti tam jsou díky bohatému majiteli velké.

Dokážete porovnat rozpočet obou klubů?

Raków ho má určitě rapidně menší, možná ani ne poloviční. Ale ještě před pár lety hráli ve druhé lize a furt jdou nahoru. Neustále tam chodí noví hráči ze zahraničí. Když mají třeba na výběr i ti lepší hráči z polské ligy, už se rozhodují mezi Rakówem, Legií nebo Lechem Poznaň, což bylo ještě před třemi roky nemyslitelné. Navíc je v posledních letech úspěšný. Troufám si i říct, že momentálně jde o tým, proti kterému se tady hraje nejhůř. Za poslední roky mají nejvyrovnanější výkony. Velkou zásluhu na tom má trenér Papszun, který je tam už od třetí ligy a jeho rukopis je jasný.

Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal odvysílají první zápas play off Evropské konferenční ligy UEFA mezi celky Raków Čenstochová a Slavia Praha. Studio k přímému přenosu startuje ve čtvrtek od 17.30 hodin, moderátor David Sobišek přivítá ve studiu experty O2 TV Sport Jakuba Podaného a Petra Mikolandu. Přímo z Čenstochové bude aktuální informace přinášet reportérka Denisa Doležalová. Samotným zápasem pak provede komentátorské duo ve složení Tomáš Radotínský a Václav Pilný.

Jaký je?

Znám ho jen z vyprávění od kluků, kteří ho zažili. Je náročný, má svůj styl, ze kterého nesleví a bere do něj hráče, kteří mu do toho pasují. Kdo se nechytne nebo na jeho náročný styl nepřistoupí, nemá šanci. A nosí jim to úspěchy. Už je tam od třetí ligy, je tam s nimi dlouho, a rukopis je tam jasný. Vlastně celou dobu hrají furt stejně a furt to ještě stupňují. Kvalita je tam teď na polskou ligu velká.

Jak v Polsku vnímají Slavii, kterou v minulé sezoně vyřadila Legia?

S respektem. Většina lidí ji favorizuje. Samozřejmě Raków má ambice postoupit, když už je tak blízko, ale Slavia tady má velké jméno. Polské kluby přeci jen v Evropě v posledních letech nedělají velké výsledky, kdežto Slavia de facto každý rok.

Zastavme se ještě u vás. V Bialystoku jste načal už šestou sezonu a v polské lize odehrál 171 zápasů. Stihnete překonat Michala Papadopulose, který z Čechů odehrál nejvíc zápasů, konkrétně 206?

Tuhle statistiku mi nedávno připomínali, že jsem na druhém místě a moc zápasů už mi nezbývá. Ne že bych na tom nějak lpěl, ale kdyby se mi to povedlo, potěšilo by mě to. A pak už bych se pomalu mohl vrátit domů. (usměje se)

Máte to v plánu, netoužíte dohrát kariéru v Polsku?

Určitě to mám v plánu. Mám tady smlouvu ještě na dva roky. Sice mi při jejím prodloužení vedení klubu naznačilo, že to nemusí být naposledy, ale říkal jsem jim, že už určitě bude poslední. Za dva roky bych se chtěl domů do Česka vrátit určitě. Přeci jen chci ještě přijít v dobrém věku, v dobré formě a několik let hrát. Nechci přijít a jen někde dohrávat. Mým snem je vrátit se a dosáhnout doma ještě na nějaký úspěch, na který bych jednou mohl vzpomínat, až skončím.

S Olomoucí, která vás vychovala?

Samozřejmě. Domovem myslím Olomouc. Už nemám nějaké ambice cestovat někde po Česku. Už když jsem ze Sigmy odcházel, přál jsem si a dal jsem si to i jako slib, že se chci jednou vrátit. I kvůli tomu, aby mě ještě rodina a kamarádi viděli hrát naživo. Cítím vůči nim dluh. Sice mi už bude 33 let, ale to není nějaký vysoký věk na to, abych ještě nemohl být několik let v dobré formě.