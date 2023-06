Skvělá atmosféra v Edenu, kaňkou jsou potyčky a Biraghiho zranění, píše tisk

Skóre finále druhého ročníku soutěže otevřel v 62. minutě z penalty Saíd Benrahma, za pět minut srovnal záložník Fiorentiny Giacomo Bonaventura. V 90. minutě rozhodl Jarrod Bowen. Vítězství West Hamu oslavili i čeští reprezentanti Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, kteří odehráli celý zápas. Mezi poraženými je Antonín Barák, jenž se dostal do hry z lavičky až v nastaveném čase. Kladiváři si vítězstvím zajistili účast v příštím ročníku Evropské ligy.

"Zklamání je obrovské, prohrát finále gólem v 90. minutě bolí. Fiorentina přišla o trofej i další šanci na evropské poháry," připomněl list Gazzetta dello Sport porážku Fialek ve finále Italského poháru a osmé místo v Serii A. I to by ale nakonec mohlo na pohárovou účast stačit, pokud by sedmý Juventus byl kvůli nesrovnalostem v účetnictví potrestán zákazem startu.