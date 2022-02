Slavia dumá nad kráterem v obraně. Vsadí na Holeše, nebo vymyslel Trpišovský nový trik?

Na pravém kraji obrany nemívá Slavia obvykle problém, Alexander Bah a Lukáš Masopust tenhle post spolehlivě obsazují, jenže ani jeden do prvního zápasu na půdě Fenerbahce Istanbul v úvodním kole vyřazovací fáze Konferenční ligy nezasáhne. Dánský legionář je v trestu za tři žluté karty, které v soutěži na podzim nasbíral, a český reprezentant doléčuje poraněný stehenní sval.

Pro trenérský štáb je to při skládání základní jedenáctky malér. „Představu, jak to vyřešíme, samozřejmě máme. Většina hráčů už ví, v jaké sestavě budeme hrát, protože jsme s nimi potřebovali projet videa a udělat s nimi přípravu na jednotlivé fotbalisty soupeře," podotýká asistent slávistického kouče Jaroslav Köstl, jenž při absenci hlavního stratéga Jindřicha Trpišovského povede červenobílé do istanbulské bitvy v hlavní trenérské roli.

„I hráč, který nastoupí buď na pozici pravého obránce, nebo se bude pohybovat v tom prostoru, o tom už ví. Zvažujeme totiž i změnu rozestavení. Ale nechci odkrývat karty," dodává Köstl.

Přešaltování ze zaběhnutého systému se čtyřmi obránci na formaci se třemi stopery, a na stranách dvěma halvbeky, si Slavia v minulosti vyzkoušela jen párkrát. Naposledy tenhle taktický trik přinesl úspěch v prosinci v Německu v souboji s Unionem Berlín, kdy si červenobílí po dobrém výkonu a remíze 1:1 vybojovali účast v jarním play off Konferenční ligy.

Jenže tehdy byla situace diametrálně odlišná v tom, že hráli Bah i Masopust. „Trenér Trpišovský je známý tím, že umí překvapit," ví zkušený kouč Vlastimil Palička. „Když vidím současný stav a měl bych se rozhodovat, neměnil bych rozestavení, ale snažil bych se najít někoho na pozici pravého obránce. Přijde mi to jako bezpečnější varianta," přemítá trenér, jenž v minulosti vedl Jablonec, Zlín či Opavu.

„Nejsem si jistý, jestli má Slavia bez hráčů, kteří jí budou chybět, vhodné typy na pozici halvbeka. Ano, nalevo je tam Oscar, ale napravo tam nikoho moc nevidím. Tahle pozice vyžaduje určité automatismy, dobré kondiční parametry," vypočítává Palička.

Kandidátem by mohl být univerzál Ondřej Lingr. „Moc si ho tam nedovedu představit, i když se mohu mýlit. Pravého záložníka hrát umí, ale tam má vždy někoho za sebou," míní sedmašedesátiletý trenér.

Co hbitý novic Yira Sor? „Umí dát centr, pohybově by se tam hodil, ale je otázka, jestli by to zvládl směrem dozadu," soudí Palička.

Jistým rizikem by bylo i složení stoperské trojice, pokud by se Trpišovský a spol. rozhodli dát k Aihamu Ousouovi a Tarasi Kačarabovi nováčka Maksyma Talovjerova, jenž za sešívané odehrál zatím v soutěžních zápasech na jaře jedinou minutu. „Záleží, v jakém je rozpoložení. V generálce proti Baníku mě ale nenadchnul," připomíná zkušený stratég.

Moc možností se ale nerýsuje ani na obsazení postu pravého beka v klasické variantě se čtyřmi obránci. Nejelegantněji se jeví oživení schopností Tomáše Holeše na téhle pozici, protože tam před rekvalifikací na defenzivního záložníka nastupoval. Ve středu zálohy by pak Holeše mohl zastoupit Daniel Samek, případně Ibrahim Traoré. Jakub Hromada nikoliv, protože stejně jako levý obránce David Jurásek a útočník Daniel Fila schází na pohárové soupisce.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fredrik Aursnes (vlevo) z Feyenoordu a Tomáš Holeš ze Slavie.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Holeš by na post pravého obránce pasoval nejlíp, i když by pak chyběl ve středu hřiště. Každopádně tam se alternativ nabízí víc," míní Palička.

Ousou už si také epizodně zahrál pravého beka. Pokud by tam měl nastoupit proti Fenerbahce, otevřela by se cesta do sestavy Talovjerovovi, nebo by se dozadu stáhnul Holeš.