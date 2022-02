Slavia vsadí na sílu domova. Za poslední dva roky v Evropě vyhrál v Edenu jen Arsenal

Komfortní výsledek z Istanbulu v kombinaci se silou v Edenu dává fotbalové Slavii velmi nadějné vyhlídky do čtvrteční odvety prvního kola play off Konferenční ligy proti Fenerbahce. Červenobílí budou doma hájit výhru 3:2 z prvního zápasu. K postupu do osmifinále třetí evropské soutěže jim stačí remíza. „Nesmíme moc kalkulovat. Musíme být stejně nastavení jako před týdnem,“ burcuje trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

To, že odvetu hrajeme doma, navíc s fanoušky, je pro nás plusem, věří Jindřich TrpišovskýVideo : Sport.cz, SK Slavia Praha

