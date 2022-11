Srbská média oceňují Slovácko: Češi byli po vyrovnání lepší než Partizan

Svěřenci trenéra Gordana Petriče obsadili v "déčku" kvůli horší bilanci ze vzájemných zápasů druhé místo za Nice. Místo přímého postupu do osmifinále je tak čeká úvodní vyřazovací kolo, v němž vyzvou jeden z týmů, které v Evropské lize skončily třetí. O bod za Nice a Partizanem skončil Kolín nad Rýnem, Slovácku při premiéře ve skupině evropských pohárů připadlo poslední místo.

"Petričův tým zaznamenal velký úspěch mezi dvěma mužstvy z pěti nejlepších evropských lig a ukázalo se, že si plně zasloužil hrát velkou roli. Ve druhé sezoně po sobě si Partizan zahraje na jaře evropské poháry a celkově počtvrté v tomto století. Promarnil ale příležitost kvalifikovat se rovnou do osmifinále z prvního místa v případě, že by poslední zápas skupiny vyhrál," uvedl deník Blic na svém webu.

"Češi po vyrovnání dostali vítr do plachet a začali víc útočit. Partizan byl horší a tak to zůstalo až do konce. Domácí si vytvořili několik pološancí, ale hosté byli nebezpečnější a snadno mohli získat tři body," podotkl server b92 net.