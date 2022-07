Trpišovský chválil Sora i Usora, zážitky z Gibraltaru dokonalo přistání letadla během zápasu

Trpišovský už před utkáním avizoval, že bude hráče bedlivě pozorovat. Varoval je, že pozná, když někdo nehraje naplno. První střet ve druhém předkole Konferenční ligy proti gibraltarskému týmu Joseph's favorit z Edenu nepodcenil. Červenobílí se prezentovali zodpovědnou hrou a elánem.

„Momentálně je tady takový tlak být v základní sestavě, že všichni vědí, že slabší moment i v takovém zápase by jim byl vyčítán. Hráči vědí, že dokážeme být naštvaní, když něco není tak, jak má být. Je tu velká konkurence, kluci se chtějí ukázat. A je to pořád evropský zápas, i když jsou tu některé věci bizarní," popsal Trpišovský po výhře 4:0.

V kabině jeho apely účinkují. I když většina je asi ani nepotřebuje. „Hrajete za Slavii. Je jedno, jestli hrajete proti týmu z Gibraltaru nebo proti Spartě. Musíte se pořád koncentrovat. Hrajete za sebe, za to, co nosíte na srdci, a jestli polevíte, dál už nebudete hrát," uvědomil si po premiéře za sešívané pravý obránce David Douděra. „Pro mě je to zážitek. Nerozlišuju, jestli se hraje na Leicesteru nebo na Gibraltaru," byl vděčný za debut v pohárech hráč, který na jaře zářil v Mladé Boleslavi.

Měl velkou šanci stejně jako někteří další. „Někdy jsem se až hořce usmál, co vše dokážeme zahodit. Ale nikdo to nedělá schválně, každý chce dát gól," pravil smířlivě hlavní stratég červenobílých.

Někteří mu obzvlášť udělali radost. „Nejen góly mě potěšil Yira Sor. V první minutě udělá padesátimetrový sprint, je vidět, že ten zápas bere vážně. Moses Usor hrál ve velkém nasazení, končil v křečích, je neustále nebezpečný pro branku soupeře. Tyhle dva bych z ofenzivy vyzdvihl," chválil Trpišovský. Defenzivní borci tolik práce neměli. „Upřímně, od soupeře jsem čekal trochu víc," přitakal kouč.

Sor navázal na jaro, kdy se ve vyřazovací části Konferenční ligy trefil šestkrát. Sokovi z Gibraltaru dal první dva góly. „Snažím se vždycky všude podat co nejlepší výkon. Nezáleží na tom, jestli je to Konferenční liga nebo domácí liga. Vždycky do toho dám všechno. V Konferenční lize jsem hodně produktivní, ani nevím proč (úsměv). V české lize je většina týmů zalezlá a nemám tolik prostoru. Nechtějí hrát dopředu a já mám rád, když se oba týmy snaží útočit," prohlásil nigerijský fofrník a potvrdil tím to, o čem v souvislosti s jeho rozdílnými výkony v lize a v Evropě kdekdo hovoří.

Slušně se ve středu hřiště uvedl i záložník Christ Tiéhi. „Ukázal, proč jsme ho brali. Je to trošku jiný typ hráče, než máme. Je strašně silný v rozehrávce a klidný s balonem, párkrát dokázal dát pár za obranu. Víc si zvyká na náš styl. Hrál na menším prostoru, byl bránícím hráčem. My po něm chceme, aby přidal v ofenzivě. Trošku na něm vidím, jak někdy přemýšlí, jak se situací správně naložit. Ukázal velký potenciál. Potěšilo mě, že byl dvakrát v zakončení," hodnotil jeho vystoupení šéf lavičky.

Slavia zvládla utkání tak, jak potřebovala. V malé zemi si výprava červenobílých prožila různá dobrodružství. Už příjezd do ní byl poměrně hektický, den před utkáním nešel na hotelu proud, ve druhé půli zase těsně vedle hřiště přistávalo letadlo.

„Lekl jsem se. Otáčel jsem se, co za letadlo to přistává. Je to specifické. Ale neviděl jsem ho, jen slyšel stejně jako celý stadion," smál se Douděra.