Zlili jsme šatnu, hlásí Coufal a teď chce vyhrát EURO. Spor s Barákem? Nesmysly

„Zlili jsme šatnu, pili, zpívali, tančili, fotili se a podepisovali dresy. Takže nic extra," nastínil Coufal, jak vypadaly bezprostřední oslavy v kabině. „Vracíme se zpět do Londýna, tam to bude velké. Chystá se otevřený autobus," prozradil další plány.

„Co jsme si řekli, zůstane jen mezi námi. Nějaké médium si vycucalo z prstu, že nás Tonda kritizoval. Já se ho na to ptal a není to samozřejmě pravda. Jestli nás chtěl někdo rozhodit před finále, nevím. Tento pán ztratil veškerý zbytek mého respektu, je to nechutné. Samozřejmě se to ke mně dostalo, z českých médii mi to vždy někdo pošle. Hned jsem takové zprávy vytěsnil z hlavy, chtěl jsem jen uspět ve finále a dokázat všem pochybovačům, že jde o nesmysly," pravil rázně Coufal.