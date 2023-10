Expert o sparťanské smůle, skvělém nováčkovi z Plzně i lekci pro Slavii: Příště to snad bude jiné

Začněme u Slavie, která po dvou vítězstvích v Evropské lize prohrála 0:2 na půdě letošního finalisty AS Řím. Srazil vršovický tým nepovedený začátek s inkasovaným gólem ve 44. vteřině?

Bohužel pro Slavii tenhle moment určil ráz celého zápasu. Řím vstřelil dva krásné góly po dvou slávistických chybách a uklidnil se. Červenobílí se postupně herně zvedli, ale chyběl jim kontaktní gól, který by je vrátil do zápasu. Řím měl utkání pod kontrolou.

Pravda, i trenér Jindřich Trpišovský si posteskl, že se jeho tým nemohl dostat do tlaku.

Znovu se ukázalo, že AS Řím je top tým. Po prvním gólu si hrál přesně to, co potřeboval. Jeho hráči jsou perfektně organizovaní a silní na míči, těžko se jim odebírá. Zato slávisté si až na tutovku Schranze nic moc nevypracovali. Škoda, že nevyšla třeba nějaká standardka, za stavu 1:2 by to bylo zajímavější.

Bude to proti AS zajímavější aspoň za dva týdny v Edenu?

Jsem přesvědčený, že se slávisté ze čtvrteční zkušenosti poučí a v odvetě potrápí soupeře víc. Snad budou odvážnější i připravenější na obrovskou ofenzivní sílu v čele s Lukakem a El Shaarawym. Nejen pro Slavii platí, že je hodně důležité tyhle zápasy hrát. V pohárech narazíte na úplně jinou rychlost i kvalitu než v české lize. A v Evropě se navíc trestají všechny chyby.

Navzdory porážce si slávisté dál hýčkají solidní postupové vyhlídky, viďte? Na Tiraspol a Servette Ženeva mají z druhého místa pořád pohodlný pětibodový náskok.

O Slavii nepochybuju. Postoupí. V prvních dvou zápasech, které vyhrála s celkovým skóre 8:0, ukázala, že má lepší tým než Tiraspol i Ženeva. Mužstvo je ošlehané Evropou a ví, jak se v pohárových bitvách chovat.

A co Sparta? Má bezgólové remízy s Glasgow Rangers hodně litovat?

Po skvělé první půli ano. Sparťané začali fantasticky, chyběl jim jen gól. Velká škoda, Rangers navíc podržel brankář. Nechci říct, že pak Sparta polevila, ale soupeř se ve druhé půli zlepšil. A nakonec mohl dát i gól. Pro Spartu by to byl obrovský pech, ale i to se někdy ve fotbale stává.

Co Letenským scházelo?

Primárně lepší koncovka v prvním poločase. Sparta měla dost šancí na to, aby rozhodla. Soupeře přehrávala a gól visel ve vzduchu.

Jenže nepadl a přišel slabší druhý poločas. Čím to?

Předně: na téhle úrovni těžko můžete dominovat celých 90 minut. O to víc mě překvapila první půle, která se Spartě hodně povedla. I bez opor Krejčího s Haraslínem tři body nebyly daleko. Rangers podle všeho pomohla poločasová pauza, po ní šli nahoru. Zlobili a měli situace, z kterých se mohli dostat do vedení.

Zkomplikovala si Sparta cestu za postupem? Zvlášť při vědomí, že v posledních třech kolech bude dvakrát hrát venku, kde v pohárech nezvítězila jedenáctkrát za sebou.

Sparťané to mají ve svých rukách, klíčem k postupu může být už příští zápas na Rangers. Nicméně skupina s Betisem a Limassolem je natolik vyrovnaná, že se může hrát až do posledního kola. Sparta je schopná postoupit za dvou předpokladů: potřebuje si udržet dobrou formu i sebevědomí z ligy a nemít několik zraněných hráčů najednou.

Nejlépe ve čtvrtek dopadla Plzeň, která si v Konferenční lize proti Dinamu Záhřeb sáhla na třetí výhru ze tří zápasů a suverénně vede svoji skupinu. Co vy na to?

Byl jsem zvědavý, jak se Plzeň dokáže na tenhle zápas připravit po ligové porážce 0:3 v Liberci. Do Záhřebu nepřijela jako favorit, ale vyšlo to báječně. Potvrdilo se, že Dinamo neprožívá dobré období, ovšem na to se historie ptát nebude. Výhra se navíc dost hodí do národního pohárového koeficientu, kde se Česko pere o elitní patnáctku.

Překvapilo vás, že zrovna v Záhřebu měl premiéru osmnáctiletý brankář Viktor Baier, jenž předtím v áčku neodchytal ani jeden ostrý zápas?

Říkal jsem si, že by mohl dostat šanci třeba ve víkendové lize s Karvinou. A že chytal už v Záhřebu? Byla to správná volba. Viktora jsem sledoval loni a nejdřív jsem ani nevěděl, že je odchovancem Příbrami. Viděl jsem ho v prestižní Youth League, kde podával skvělé výkony. Má super figuru, měří skoro dva metry, plus solidní hru nohama. I proto byl na testech v Bayernu. Výhra s nulou v Záhřebu by ho měla obrovsky povzbudit.

V prvním poločase mu dvakrát pomohla tyč.

Plzeň měla i kus štěstí, ale bez toho to nejde. Poháry jsem si sám prožil, takže vím, jak těžké zápasy to jsou. Viktorka využila toho, že Dinamo není v ideální formě, a urvala cennou výhru. I díky Baierovi, jemuž tým hodně pomohl.

V Konferenční lize zůstávají jen tři kluby bez ztráty bodu – a Plzeň je mezi nimi. Jak blízko je postup? Na Dinamo, Ballkani i Astanu má k dobru šest bodů.