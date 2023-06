ONLINE: Fouska konfrontovali s vysokým platem. Žonglování s částkami, reagoval předseda. Oběd se odkládá

14:10 - Předsedsa revizní a kontrolní komise Tomáš Hájek dlouze popisuje vybrané aspekty ze své zprávy. Vyčítá jednatelům určité přešlapy a následné finanční ztráty. Zmiňuje i některé projekty, třeba zkrachovalý Coachmanager.

13:45 - Své zprávy přednášejí odvolací komise, etické komise, sbor rozhodců, revizní a kontrolní komise.

13:30 - Padla otázka, co asociaci přineslo nedávné pořádání finále Konferenční ligy v pražském Edenu. „Náklady jsou zatím vyšší než příjmy. Projekt však není ukončen, finalizuje se s UEFA, někdy v průběhu srpna bude ukončen," poukázal generální sekretář Michal Valtr. Aby se celý program stihl dokončit, odsouvá se pauza na oběd. Ukazuje se však, že v předsálí už pro hladové došlo drobné občerstvení, je třeba ho doplnit...

13:10 - "Chci vás požádat, abychom zachovali jistou důstojnost. My moravští delegáti jsme přijeli jednat věcně, jenže věcnost se zatím vytrácí..." kritizuje delegát Kristýn. Odměnou mu je souhlasný potlesk.

12:55 - „Tato neustálá diskuse vytváří dojem, a to je třeba si otevřeně říct a zároveň to otevřeně vyvrátit, že FAČR je netransparentní organizace. To je nesmysl a je třeba se od toho zásadně distancovat. Už i na minulé valné hromadě jasně zaznělo, že fotbalová asociace neporušuje žádné zákony České republiky, žádné stanovy ani předpisy FAČR. Tohle je diskuse nedůstojná valné hromadě," poukázal předseda Petr Fousek. Hlasováním byl nicméně schválen návrh zprávy o stavu rozvoje fotbalu v České republice a činnosti VV FAČR.

12:45 - „Jsem poslední, kdo by panu předsedovi peníze záviděl, ale rád bych do peněz FAČR viděl, vidím zde velkou mezeru," přisadil si známý český miliardář Milan Kratina.

12:39 - „Měl byste peníze zveřejnit. My vám je nezávidíme, ale udělejme registr smluv na FAČR. Dělají to malé obce, tak proč ne asociace. Pak tay řešíme zbytečné emoce. Já vám ty peníze ze srdce přeji," uvedl směrem k Fouskovi následně další z delegátů. Připomínka už zůstala bez odpovědi.

12:33 - Delegáti si také stěžují, ře FAČR není směrem ke klubům stoprocentně transparentní.

12:26 - „V rámci celé republiky se řeší kumulace funkcí, že by měl člověk mít jeden plat. Váš plat v UEFA je 400 tisíc měsíčně a kromě toho si ještě fakturujete zvláštním způsobem dalších asi nasčítaných 250 tisíc. Přes 700 tisíc Kč mi přijde nadstandart. My nemáme na mládež, výkonnost fotbalu jde dolů. Ukazujete nám sluncem zalité tabulky, ale svaz nefunguje vůbec," rozčílil se pak Radek Kozák z Robstavu Přeštice. „Pan předseda si nic nefakturuje a částky jste střílel od boku," odvětil řídící schůze Jiří Šidliák. „Vyprosil bych si, aby tady někdo žongloval s částkami takovým nehorázným způsobem. Neodpovídá to realitě," doplnil sám Fousek.

12:12 - Po analýze vystoupili s požadavkem na větší transparentnost FACŘ směrem ke klubům Tomáš Ježek z OFS Mladá Boleslav a Ondřej Knobloch za Středočeský KFS. Několik dotazů měl opět Tomáš Novák z OFS Benešov, například do zarazilo, že se má schválit zpráva bez tří příloh, které ještě nejsou schválené. „Zpráva se ale dnes neschvaluje," dostalo se mu jasné odpovědi.

11:56 - V roce 2022 bylo nejvíce příjmů do FAČR z UEFA (57,7 procenta). Z hlediska nákladů šlo nejvíce peněz do hnutí (60 procent).

11:49 - Zpráva o stavu rozvoje fotbalu byla valnou hromadu schválena. Následuje zpráva o výsledcích hospodaření.

11:43 - „Doufám, že nebude docházet k mimořádným valným hromadám, že takové to kolbiště, že ring je volný, jsme si vybrali loni. Pracujme společně pro fotbal," vyzval na závěr delegáty Fousek. Tomáš Novák z OGS Benešov následně upozornil, že v materiálech chybí zpráva z výkonného výboru ze 17. června 2022, kde byl mimo jiní schválen podíl Zbuzan na mládežnických družstvech. „Není tam proto, že se výbor konal v den valné hromady a autoři ho zřejmě započítali do předchozího období. Za další technické nedostatky se omlouváme, není problém doplnit," odvětil Fousek.

11:32 - „Poté, co jsme se nedostali na MS a nepodařilo se nám skupinu A Ligy národů, máme dobře rozehranou kvalifikaci na EURO 2024 a věřím, že to dotáhneme úspěšně. Chtěl bych vyzdvihnout reprezentaci do 21 a ženský národní tým do 19 let," zhodnotil krátce aktuální stav. „Podporuji předsedu NSA Ondřeje Šebka i snahy o zastoupení sportu ve vládě, o čemž mluvil Miroslav Jansta," dodal s tím, že snahou je nemít takové podfinancování sportu.

11:25 - Se zprávou o stavu rozvoje fotbalu v České republice a činnosti Výkonného výboru FAČR vystoupí předseda asociace Petr Fousek.

11:19 - Před mikrofony si dále stoupl zástupce UEFA Jozef Kliment. Mimo jiné zmínil, že si přeje brzké vyřešení vojenského konfliktu na Ukrajině. „Vím, že se vaše konference dokážou protáhnout. Zůstanu určitě do konce, ale přeji si, abych se ještě večer dostal zpět do Bratislavy na rodinnou oslavu. Ještě musím také pogratulovat Spartě k zisku mistrovského titulu," pravil poslední ze speciálních hostů.

11:08 - Ke slovu se dostal zástupce FIFA Lorenzo Cavallari. Jeho řeč byla hlavně děkovná jak směrem k FAČR, tak předsedovi Fouskovi.

11:01 - „Vyšli jsme FAČR vstříc tím, že jsme získali pozemky na Strahově. Darovali jsme stadion Evžena Rošického, aby se celé území Strahova mohlo rozvíjet ve prospěch sportu. Hrozí, že si území rozeberou developeři. Pojďme vybudovat na Strahově centrum české sportu, nejen stadion, který fotbal nutně potřebuje. Tento postup pomůže všem," ukončil svou řeč Jansta.

10:58 - „Školství v oblasti sportu, tělovýchovy i profesionálního sportu. Potřebujeme jasného představitele sportu ve vládě, tedy ministra. Ne celé ministerstvo, která vznikají jak houby po dešti," podotýká Jansta.

10:51 - Po Šebkovi přichází na řadu předseda ČUS Miroslav Jansta. Pochvaluje si dlouhodobou spolupráci s FAČR. Politici podle Jansty nevnímají, co přesně za sportem stojí. Upozorňuje na tenčící se finanční podporu ze strany státu.

10:35 - „NSA fotbal velmi finančně podporuje. Samozřejmostí je podpora FAČR přesahující 500 milionů. Podporujeme také všechny další kluby až po ty nejmenší, částka je kolem 400 milionů. Chci, abyste vnímali, že vláda v novém konsolidačním balíčku přistoupila ke sportu vstřícně," praví dál Šebek a doufá, že stát nebude s ohledem na rozvoj sporotování v Česku krátkozraký, aby za jednu ušetřenou miliardu teď zaplatil třeba dvě o několik let později.

10:28 - „Vnímám fotbal jako největší a nejvýznamnější sport v České republice. Mám k němu velký respekt, u nás se provozuje ve velkých městech i malých obcích. Zvolení pana předsedy Fouska do boardu UEFA je velká věc a velký úspěch. Fotbal má velký přesah a pracujeme s tím," říká předseda NSA Šebek.

10:08 - Dozněla státní hymna. „Dovolte, abych vás na valné hromadě přivítal jménem svým i výkonného výboru," odšpuntoval valnou hromadu předseda FAČR Petr Fousek a přivítal hosty, například předsedu NSA Ondřeje Šebka.

Foto: Sport.cz V tiskovém středisku na 25. Valné hromadě FAČR je vše připraveno.

10:03 - Usaďte se, zní z hlavního jednacího sálu. Za chvíli se začne.

9:49 - V Čestlicích se vše připravuje na zahájení valné hromady. Delegáti se u vstupu prezentují a míří do sálu. Předseda FAČR Petr Fousek prohodil pár slov se šéfem ČUS Miroslavem Janatou, generální ředitel Sparty pak dorazil s energetickým nápojem v ruce.

Foto: Sport.cz Generální ředitel fotbalové Sparty dorazil na valnou hromadu FAČR i s energetickým nápojem v ruce.

Základní informace - V programu o 20 bodech dojde, pokud se harmonogram schválí, na tradiční zprávy o hospodaření, zprávy revizní, etické a kontrolní komise nebo blok rozhodcovského sboru. Postupem času se delegáti dostanou k bodům 18 (Informace o restrukturalizaci soutěží) a 19 (Návrh dalšího postupu ve věci nakládání a využití Stadionu Evžena Rošického).

Co se týče Strahova, dá se čekat plodná debata, plná snad pádných argumentů. Aktuální stav je následující. Stadion Evžena Rošického je v havarijním stavu a od letošního roku není využíván. Ještě loni na něm trénovala česká reprezentace či jiné týmy. Náklady v řádu jednotek milionů korun ročně na jeho údržbu nadále hradí FAČR. Výkonný výbor jednomyslně schvaluje sportovní využití Strahova, a to buď jako tréninkového centra, nového stadionu, nebo obojího společně. Zároveň se vyslovil proti prodeji pozemků, případnou směnu naopak nevyloučil.

Nejdiskutovanější variantou je stavba nového národního stadionu s kapacitou pro třicet až čtyřicet tisíc diváků. Podobná arena v Česku není. V celé věci se horlivě angažuje fotbalová Sparta, která má vedle na Velkém strahovském stadionu tréninkové centrum. Jasná nabídka klubu leží v sídle fotbalové asociace už od srpna 2021. Sparta chce na místě stadionu Rošického postavit nový stadion na vlastní náklady, které by mohly pohybovat mezi čtyřmi a pěti miliardami korun.

Sparta by navíc platila pravidelný roční nájem, arenu by využívala jak sama pro své utkání, tak by byl samozřejmě dostupný pro potřeby reprezentace. To je ve zkratce to podstatné a dá se očekávat, že si generální ředitel Sparty František Čupr vezme na valné hromadě slovo. Pokud byste chtěli detailně nahlédnout do všech materiálů připravených pro páteční jednání, jsou na stránkách FAČR veřejně dostupné.

Ještě před debatou o Strahově se zřejmě uskuteční bouřlivá diskuze kolem reorganizace fotbalových soutěží. Byť je otázkou, co a v jaké podobě bude k řešení, protože na svazu má končit technický ředitel Zdeněk Psotka, jenž měl vše zastřešovat. FAČR prezentoval k reorganizaci několik důvodů od úbytku dospělých fotbalistů, přes menšící se počet klubů až po ekonomickou situaci všech subjektů.

Soutěže by se dle předchozího návrhu nenazývaly ČFL, MSFL, Divize, krajské přebory nebo B třídy. Byly by to prostě ligy, od třetí až po devátou. Ještě dodejme, že ke změnám by nedošlo okamžitě. „Musí se všechno do detailu vykomunikovat a nachystat dlouho dopředu. Teprve poté se návrh předloží výkonnému výboru ke schválení. Datum asi přesně nejde říct, musí o něm rozhodnout výkonný výbor. Podle řádů tedy nejdřív za rok, ale může to být i za dva," podotkl v dubnu předseda FAČR Petr Fousek.

Přesto se dá na valné hromadě čekat silná výměna názorů. ČFL by mohla mít jen jednu skupinu, padají návrhy na osmnáct, nebo dokonce dvacet účastníků. Změnit se může počet divizí, v ohrožení je či byla jedna ze tří moravských. Velký ohlas vzbudilo hlavě zrušení I. B tříd a rozšíření I. A tříd, kdy by vedle jednoho krajského přeboru by eventuálně existovaly jedna až tři I. A třídy. To by samozřejmě ovlivnilo mnoho faktorů včetně cestování a logistiky.

Samozřejmě vše by mělo jít ruku v ruce s profesionálními soutěžemi, tedy první a druhou ligou, které si sama řídí Ligová fotbalová asociace (LFA). Vzájemná komunikace prý probíhá, i když málokdo z 32 klubů v elitních dvou ligách by měl například ze zúžení soutěží radost. Strašákem pro mančafty na krajských a nižších úrovních je, že by hodně z nich automaticky spadlo.