Další rozpaky kolem VAR. Takhle to dál nejde, zuřil trenér z Premier League

„Rád bych se bavil o hře, ale nejde to. Znovu budeme rozebírat rozhodnutí sudích, která mají dopad na naši pověst, klub i živobytí,“ láteřil O'Neil na konci hořkého pondělního večera.

Že vám to něco připomíná? Před třemi týdny podobně mluvil Ange Postecoglou, trenér Tottenhamu. Jeho zápas s Chelsea (1:4) orámovalo pět gólů –⁠ a dalších pět neplatilo po dlouhých konzultacích s videorozhodčím. Utkání se protáhlo na málo vídaných 111 minut.

Zatímco tenkrát VAR podle většiny expertů intervenoval správně, po pondělní partii Fulhamu s Wolverhamptonem zůstala pachuť. Hosté sahali po remíze 2:2, dokud rozhodčí Michael Salisbury v 93. minutě se zpožděním neodpískal penaltu za to, že Joao Gomes ve vápně lehce zavadil o Harryho Wilsona. Nejdřív se hrálo dál, na vstup VAR došlo až po pár minutách. Brazilský křídelník Willian pokutový kop proměnil a Fulham vyhrál. „Penaltu bych nepískal, nepřišlo mi to jako jasná a zřejmá chyba rozhodčího,“ kroutil hlavou Jamie Carragher, někdejší obránce Liverpoolu.

Spoustu emocí vyvolala už první penalta za stavu 1:1. Nélson Semedo, záložník Wolverhamptonu, nešikovně šlápl na nohu Toma Cairneyho, jenž upadl. „Semedo stál Cairneymu na palci nohy, tohle bylo na penaltu málo,“ poznamenal Carragher. „Taky bych nepískal, Semedo zasáhl míč,“ dodal Fredrik Ljungberg, bývalý záložník Arsenalu. „Trefil mě do kotníku,“ bránil se Cairney. „V tom tempu vás to srazí. Myslím, že to penalta byla.“