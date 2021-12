Drsný útok na CR7! Legenda Juventusu se s Ronaldem nemazlí

Ronaldo přišel do Juventusu v létě 2018, tedy rok poté, co Stará dáma hrála finále Ligy mistrů. Právě hvězdný Portugalec měl být posledním střípkem do mozaiky, která dovede italský gigant k vysněné trofeji. Jenže Buffon, který v té době odešel do PSG, teď do médií vyhlásil, že Juve udělal nákupem Ronalda krok přesně opačným směrem.