MADE IN ENGLAND: United pomohl odchod Ronalda, na West Ham bude doléhat tlak víc a víc

„Daří se Manchesteru United, který se blíží top dvojce v čele Premier League, na druhý Manchester City ztrácí už jen tři body. Před námi je ještě hodně zápasů, těším se na ně, protože to vypadá to, že United mohou ještě promluvit do boje o titul.

Kdo by si tohle pomyslel na začátku sezony, kde se na tým valila kritika. Vzpomínám si třeba na debakl 0:4 v Brentfordu. Ale je vidět, že mužstvo udělalo obrovský pokrok. Už jsem to v minulých komentářích několikrát zmiňoval, jde o důvěru směrem k trenérovi. Jsem rád, že majitelé jim teď dávají větší šanci. Občas to bylo tak, že trenéra přivedli, okamžitě chtěli výsledky a po pár nepovedených zápasech dělali zase změnu. Přijde mi, že teď mají majitelé větší trpělivost. Podívejte se i na Artetu v Arsenalu nebo Moyese ve West Hamu.

Erik ten Hag v Manchesteru United dostal prostor, aby se sžil s týmem a hráči s ním. Daří se mu předávat mužstvu svou vizi, co chce hrát. I fanoušci mu po počáteční nedůvěře dali šanci a řekl bych, že nyní jsou všichni rádi za to, jak to je.

Myslím, že United pomohl odchod Ronalda. Už to není tak, že by se vše točilo kolem něj. Pořád se řešilo, jestli bude hrát, nebo ne. Proč hraje, nebo nehraje. Připadá mi, že tým je teď víc pospolu. Skvěle hrají Marcus Rashford a Bruno Fernandes, zase začal nastupovat Jadon Sancho. Zdá se, že i on se dostává do fyzické i psychické pohody. Přivedli silového hrotového útočníka Wouta Weghorsta, který umí balon podržet a je nebezpečný pro stopery. Vše do sebe zapadá.

Ohromnou formu má Rashford, dává hodně gólů. Mně se vždycky líbil. Když byl mladší, byl zbrklejší. Teď vyspěl, je nebezpečný ve vápně a hodně rychlý, umí dát gól hlavou. Líbí se mi jeho styl fotbalu, umí to vzít na sebe, Manchester mu není lhostejný, bude jeho ikonou. Čekám, že góly mu budou přibývat, když na něm hra bude víc a víc ležet. Může Manchester táhnout do vyšších pater. Věřím, že v příští sezoně budou hrát United zase Ligu mistrů a bojovat o titul v Premier League.

Druhý gól Marcuse Rashforda ⚽⚽! Fredova asistence taky nebyla k zahození! #MUNLEI - 2:0 pic.twitter.com/xIYOyyf0Xx — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 19, 2023

Ono pozor, Manchester United je pořád ve hře o čtyři trofeje. V Evropské lize má sice teď těžkého soupeře, hraje s Barcelonou, ale s formou, jakou oplývá, ji může vyřadit. V neděli pak hraje finále Ligového poháru proti Newcastlu, který nemá k dispozici ani jednoho z obvyklé brankářské dvojice. Dúbravka nemůže nastoupit, protože předtím v soutěži chytal za United, Pope bude pykat za vyloučení. Ligový pohár sice není tou největší trofejí, ale určitě by Manchester potěšila a zvedla všem sebevědomí.

Úplně jiné starosti má West Ham, který se plácá dole celou sezonu, po porážce na Tottenhamu se propadl na sestupovou příčku. Vláďa Coufal a Tomáš Souček hráli. Podle mě tam mají tu situaci všichni strašně v hlavách. Moyes říkal, že kdo není připravený bojovat o záchranu, nemá v týmu co dělat. Bude to na ně doléhat víc a víc. Byl bych rád, kdyby se z tohoto pásma co nejrychleji dostali, ale mám obavy, že budou bojovat o udržení do posledního kola.

Střídající Heung-Min Son hned využil staré dobré spolupráce s Harrym Kanem ⚡! #TOTWHU - 2:0 pic.twitter.com/nYid74r4bo — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 19, 2023

Na konci tabulky je to našlapané. Podívejte se na Southampton, který vyhrál na Chelsea. Takový výsledek jsem vůbec nečekal. Spíš jsem si myslel, že Chelsea naváže na dobrý výkon z Dortmundu v Lize mistrů, i když jí sezona nevychází. Pokračuje ve výkonech nahoru dolů. Southampton toho využil, klobouk dolů před ním, protože je také v těžké situaci. Tyhle tři body pro něj mohou být na konci sezony zlaté.

Korejský střelec Tottenhamu Son Hung-Min čelil na sociálních sítích rasistickým urážkám, klub se hned ozval, obecně tady v Anglii se tohle hodně řeší. Můj bývalý spoluhráč z Watfordu Troy Deeney teď hraje za Birmingham a odehrává se kolem něj něco podobného.

Já ty lidi nechápu. Když něco napíšete na sociální sítě, je to nejjednodušší způsob, jak někomu ublížit. Nejhorší na tom je, že když toho člověka potkáte na ulici, bude po vás žádat autogram a říkat, jak vás obdivuje. A za zády vás bodne do zad. Ovšem tohle se děje i v běžném životě.