Nový kapitán West Hamu? Dělal bych to s hrdostí, netají Souček

„Byl jsem kapitánem ve Slavii, jsem i v reprezentaci. Když mě požádají, abych byl kapitánem West Hamu, udělám to s hrdostí. Pro každého hráče to je velká věc," řekl Souček pro klubovou televizi po posledním přátelském utkání, které anglický celek prohrál s francouzským Rennes 1:3.

Souček se však k možné roli kapitána rozhodně neupíná. „I kdyby mě o to nepožádali, budu se snažit pořád dělat pro tým to nejlepší. Vždycky chci odevzdat maximum, bavit se se spoluhráči a pomáhat jim," podotkl český záložník, jenž dostal proti Rennes kapitánskou pásku poté, co ze hřiště odešel marocký stoper Nájif Aguerd.