Osobní záležitosti! Kouč United vyvracel spekulace o odchodu absentujícího Ronalda

"Nic takového mi neřekl, dozvěděl jsem se to z médií. Co na to můžu říct? Cristiano není na prodej. Je součástí našich plánů a společně chceme uspět," prohlásil Ten Hag. Jeho svěřenci se z Thajska přesunou na další část přípravy do Austrálie, ale ani tam není Ronaldova účast jistá.