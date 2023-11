Rashfordova narozeninová oslava byla podle trenéra United nepřijatelná

Rashford měl narozeniny tento týden v úterý, už v neděli ale uspořádal předem plánovanou oslavu v exkluzivním manchesterském klubu. Jen několik hodin předtím ale se spoluhráči prohráli derby s rivaly z City. „Je to nepřijatelné. Řekl jsem mu to. On se omluvil a tím to končí,“ konstatoval Ten Hag.