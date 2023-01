Revoluční krok Brentfordu funguje! Skromný klub z okraje Londýna poráží giganty

Za vzestupem Brentfordu přímo stojí revoluční projekt z léta 2016. Impulzem k němu byly ztráty talentovaných fotbalistů, které za minimální náhradu přetahovaly elitní anglické kluby. Když před sedmi lety odešly do Manchesteru City a Manchesteru United dvě 13leté naděje, majitel Brentfordu, britský podnikatel Matthew Benham, řekl dost. Klubové představenstvo následně zrušilo mládežnické akademie a vytvořilo B-tým. S hráči od 17 do 21 let. Skauti Brentfordu, za který hráli čeští záložníci Jan Žambůrek a Matěj Majka, pro něj hledají talentované mladíky po celé Evropě.