Vláda umožnila Chelsea přístup k části zmražených peněz

Slavná Chelsea se bojí o budoucnost, primární pro ni je, aby vůbec dohrála rozběhnutou sezonu. Má sice speciální licenci, díky které může dál v Premier League působit, ale nesmí prodávat lístky ani suvenýry, dělat přestupy nebo prodlužovat smlouvy. Odklánějí se od ní sponzoři. To vše je výsledek sankcí, kterým čelí Roman Abramovič, ruský majitel Blues, jenž má kvůli válce na Ukrajině zmražený majetek a už byl také zbaven funkce ředitele klubu.

Měsíční náklady na provoz klubu by měly činit 28 milionů liber (840 milionů korun). Britská vláda po dvoudenních jednáních se zástupci klubu, jak informuje deník The Sun, dovolí, aby Chelsea na tyhle účely mohla využít peníze z televizních práv a příjmů za výsledky v Premier League a Lize mistrů.

Dohromady by to mohlo dát částku až 110 milionů liber (3,3 miliardy korun). Za televizní práva jde o částku 35 milionů liber (1,05 miliardy korun), 39 milionů liber (1,17 miliardy korun) by bylo za třetí místo v lize a 36 milionů liber (1,08 miliardy korun) za případnou obhajobu titulu v Champions League.