Dvě nominace do A-týmu, nula minut. Tohle mu nepomáhá, říká expert o Vitíkovi

„Martin byl nominován do A-týmu. První zápas odehráli na tři stopery, kdyby došlo ke zranění, tak by určitě šel do hry. V druhém zápase se hrálo na dva stopery, tak měl menší šanci, ale výkonnostně do A-mužstva patří a víc bych se v tom nevrtal. Je to jen otázka času, kdy dostane příležitost,“ pravil Suchopárek v pondělí.