Favorit první ligy po fiasku udělal čistku. Končí 16 hráčů

Ze soupisky zmizelo šestnáct hráčů, změny se udály také v realizačním týmu. Trenérskou dvojici Jiří Režnar a Karel Suchánek, kteří tým převzali loni v listopadu poté, co byl od týmu odvolán Jiří Šejba a David Moravec, doplní exhavířovský hráč a trenér Tomáš Potěšil.

Nově se členem porubské trenérské party stane bývalý reprezentační obránce Michal Barinka, jenž ukončil hráčskou kariéru a ujme se role kondičního trenéra. „Sezona byla fakt špatná, spoustu zápasů jsme ztratili v posledních minutách a kdybychom půlku z nich vyhráli, tak jsme v play off," říkal Režnar.

V Porubě už nebudou působit brankáři Ervīns Muštukovs z Lotyšska ani Adam Brízgala. Do extraligy se vrací řízný explzeňský obránce Michal Houdek, na odchodu jsou také tři nejproduktivnější obránci týmu Dušan Žovinec, Šimon Szathmáry a Jakub Husa.

„Snažíme se hráčům umožnit přesunout do extraligy, pokud obdrží zajímavější nabídku, tak jim nechceme stát v cestě," uvedl generální manažer klubu Pavel Hinner. To platí třeba o kanadském útočníkovi Samuelu Bittenovi, jenž na konci této sezony vypomáhal Vítkovicím. Trenér Miloš Holaň se netajil tím, že by energického útočníka rád získal na trvalo, Bitten ale nakonec posílí Plzeň.