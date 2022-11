Drsná kritika šéfa disciplinárky! Nemá na tu práci čas, měl by skončit, zlobí se Koreis

Po zmíněném duelu to v českém hokeji pořádně vřelo. Klimek s Adamem Musilem dostali stop na čtyři utkání. David Musil na dvě a Olesz si za trest nezahrál jednou. „Já bych si přitom dokázal představit, že Klimkův zákrok nebude posouzen jako faul. Polemizovat se dá leda o tom, že Klimek viděl, že trefuje Musila ve chvíli, kdy ho neviděl a měl ubrat na intenzitě," tvrdí Koreis s tím, že v době, kdy sám hrál v extralize, platilo, že když vás někdo nevidí, nalož mu co nejvíce.

„V tomhle se hokej vyvíjí a tohle se dá asi Klimkovi vytknout. Pád Musila vypadal hrozně, ale já to nevidím tak, že by to byl hrubý zákrok. Klimek za mě neměl dostat žádný trest, nebo možná na jeden zápas, aby se neřeklo. Podle mě to ale byl tvrdý čistý zákrok," dodává s tím, že naopak u Davida Musila, který se připojil do rvačky jako třetí a Adam Musil jako čtvrtý, by přitvrdil. „Za to, co udělali, v Americe padají daleko tvrdší tresty," míní v pořadu Příklep.

Jako nejhorší pak vidí poslední ze zákroků, který má na triku zkušený Rostislav Olesz. „Viděl, že Urban klečí na ledě a on ho trefil cíleně do hlavy. Tam by tomu slušelo, kdyby dostal víc než jeden zápas," má jasno Koreis.

„Bylo to na vyšší trest, souhlasím," přikyvuje Jan Škvor, hokejový expert Sport.cz a druhý z hostů pořadu Příklep. Šéfa disciplinárky Viktora Ujčíka kvůli zmíněné situaci kontaktoval a ten se mu verdikt snažil vysvětlit. „U trestu u Olesze mě překvapuje odůvodnění. Že ten kluk, který byl terčem toho zákroku, tak se u odůvodnění bere v potaz, že se mu nic nestalo a pokračoval dál? To mi přijde šílený, že se čeká na to, až se někomu něco stane. Tohle by nemělo hrát roli při vynášení trestu," zlobí se Škvor.

Na druhou stranu se hodně diví výrokům majitele pardubického klubu Petra Dědka směrem k Viktoru Ujčíkovi. Podle Škvora by si podnikatel měl vše nechat nejdříve projít hlavou, než začne v emocích vykládat, že je šéf disciplinárky ostudou extraligy.

„Chtělo by to trochu respektu. Kluby si samy zvolily Viktora Ujčíka a jeho komisi před sezonou, kdy šla ELH do rukou klubů. Měly možnost říct, chceme ho tam nechat, nechceme ho tam nechat. Dvanáct ze čtrnácti řeklo, že jo, jeden klub tam nebyl, jeden se nechtěl vyjadřovat. A po dvou měsících přicházet s tím, že by měl Ujčík okamžitě skončit a že je Ujčík ostuda extraligy, to mi přijde od pana Dědka moc," nešetří kritikou hokejový redaktor Sport.cz.

Podle Koreise je zásadní problém fungování disciplinární komise. Ta podle něj funguje amatérsky. „To není nic proti Viktoru Ujčíkovi, ale já se upřímně divím, že v té funkci chce být. Je to trenér prvoligového ambiciózního mužstva," prohlašuje expert.

Moderátor Honza Homolka z O2 TV se diví, že vše Ujčík vůbec časově stíhá. Koreis je ale přesvědčený o opaku. „Nemá na to čas, proto se stane, že zákrok se stane ve čtvrtek a verdikt máme v neděli v poledne. Nemá na to čas evidentně. Sami jsme se o tom přesvědčili během play off, kdy jsme mu volali o zákroku a on ani nevěděl, že se něco stalo," pálí ostrými bývalý extraligový hokejista.

Podle něj by měl následovat jednoznačně Ujčíkův konec ve funkci šéfa disciplinárky. „Měl by z té funkce odstoupit. Je nesmysl, aby měl tyhle dvě funkce najednou," domnívá se. Na tahu jsou podle něj i extraligové kluby, které řídí nejvyšší soutěž a platí všechno kolem, tedy i disciplinárku. „Bylo by třeba, aby se zprofesionalizovala. Potřebovala by aspoň dva lidi, když budu hodně šetřit, tak to budou velcí nadšenci, co to budou dělat na poloviční úvazek. Ale ti by každé kolo seděli u monitorů koukali by na zápasy, vraceli si ty situace, vše analyzovali a vytipovávali hrubé zákroky," navrhuje Koreis.

Realita v současnosti vypadá úplně jinak a v Příklepu ji popsal druhý z hostů. „Disciplinárka čerpá vyloženě z toho, co je v oficiálním zápise. Když je tam vyšší trest, tak to automaticky zkoumá. Ale zákroky, co ujdou, tak tam podněty posílají samotné kluby. Prostě donášejí na ty ostatní a ponoukají Ujčikovu komisi, zda by nebylo dobré zastavit tomu a tomu hráči činnost," popisuje Škvor.

Koreis vidí jako hlavní problém celé situace ve financích. Současná disciplinárka prý kluby nestojí v podstatě nic. „Viktor Ujčík může mít třetinový úvazek. Budu odhadovat, že mu jednou v týdnu někdo zavolá podívej se na ten zákrok. Až pak, když se někdo odvolá, tak se komise sejde. Kluby to stojí strašně málo peněz a jim to vyhovuje," myslí si expert.

„Kdyby se opravdu disciplinárka měla zprofesionalizovat, tak to bude stát minimálně půl milionu, spíš se bavíme o milionu korun na sezonu a samozřejmě klubům se nechce platit, To je celá podstata všeho," vidí vinu i na straně samotných extraligových klubů.