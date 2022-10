Dynamo nastoupilo bez svého nejlepšího střelce Tomáše Zohorny, jenž chyběl kvůli drobnému svalovému zranění. Již ve 3. minutě se ale domácí tým dostal do vedení. Puk po odrazu od zadního mantinelu nasměroval Košťálek zblízka do kladenské branky. Středočeši přišli s odpovědí po skončení vlastní početní výhody, když se do sólového nájezdu dostal Melka a prostřelil Willa.